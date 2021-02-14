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14.02.2021 13:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На следующей неделе мы ожидаем возврат курса рубля на траекторию укрепления под влиянием фундаментальных факторов - в частности, высоких ставок и сильного счета текущих операций. Также дополнительную поддержку рублю могут оказать инвесторы, если снизятся их опасения в отношении ужесточения санкционной политики. Данный фактор вызвал ослабления рубля в пятницу, 12 февраля.

Целевое значение по курсу доллара 71-73 рубля за доллар на горизонте четырех недель мы оставляем без изменения.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Ключевой драйвер нефтяного рынка заключается в ожидании того, что дальнейшее восстановление мировой экономики может сформировать дефицит предложения. Сверху цены на нефть ограничены риском того, что сланцевые добывающие компании, выйдя на границу рентабельности по ценам, начнут бесконтрольно наращивать объемы добычи, оказывая давление на стоимость нефти.

Фото: iStock
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Таким образом, уровень в 60 долларов за баррель Brent пока выглядит наиболее разумным, который снимает риски сланцевиков, но при этом позволяет ОПЕК+ постепенно снимать ограничения на физический объем добычи. Тем не менее, ситуация на нефтяном рынке может быстро измениться, например, по причине сомнений в успешности массовой вакцинации и, как следствие, меньшего масштаба восстановления мировой экономики. Текущие ценовые уровни выглядят хрупкими, несмотря на быстрый рост цен, поэтому стоит помнить, что риски коррекции котировок вниз выглядят вполне реальными.

Биржа

Юлия Мельникова, аналитик УК "Альфа-Капитал":

- Мировые индексы продолжили рост, нефтяные котировки находятся на максимумах, вернувшись к уровням января прошлого года. Только с начала февраля нефть марки Brent выросла на 12%, что положительно для курса рубля, при этом санкционная риторика выступает негативным фактором.

Фото: iStock
Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

На следующей неделе на международных рынках ожидается снижение активности, в США в понедельник биржа закрыта из-за празднования Дня президента, а в КНР отмечают китайский новый год, поэтому биржа закрыта до среды.

В России ожидается публикация ряда значимой макростатистики и выход квартальных отчетностей компаний "Яндекс", "Норникель" и "Газпром нефть". Индекс промышленного производства, динамика розничных продаж и статистика по безработице в России продемонстрируют темпы восстановления экономики после пандемии. Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки и комментарий о стабильном тренде на восстановление экономики позволяет ожидать, что позитивная статистика может вытянуть индексы вверх.

Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Курс рубля Цена на нефть

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