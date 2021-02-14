Илон Маск пригласил Владимира Путина в голосовую соцсеть

Американский предприниматель Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением побеседовать в набирающей популярность голосовой социальной сети Clubhouse.

Основатель Tesla и SpaceX обратился к официальному англоязычному аккаунту президента РФ в Twitter. "@KremlinRussia_E хотели бы вы присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?", - написал Маск на своей страничке в Twitter.

"Было бы большой честью поговорить с вами", - написал он на русском языке в следующем сообщении.

Особенностью новой социальной сети является отсутствие возможности писать сообщения и обмениваться фото или видео. Все общение происходит в голосовом режиме, в формате беседы. Всплеск интереса к приложению среди англоговорящих пользователей произошел в конце января этого года, когда Илон Маск объявил, что стал одним из участников Clubhouse. Официально приложение пока что доступно только для пользователей устройств с iOS. Clubhouse является разработкой компании Alpha Exploration Co, основателями которой являются выпускники Стэнфорда Рохан Сет и Пол Дэвисон.