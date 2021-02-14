Наказание за нарушение правил на парковке для инвалидов предложено усилить

Ужесточить наказание за безосновательную парковку на местах для инвалидов предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующий запрос он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

В своем обращении депутат сообщил, что он получает большое количество жалоб от граждан в связи с тем, что парковочные места для инвалидов при торговых центрах и общественных учреждениях зачастую занимаются людьми без ограниченных физических возможностей. Таким образом, эти автовладельцы нарушают права инвалидов и их семей на доступную среду, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что у сотрудников Госавтоинспекции нет возможности следить за каждой парковкой и наказывать нарушителей. Кроме того, сумма штрафа не всегда является сдерживающим фактором.

"В данной связи, учитывая высокую социальную значимость данной темы, прошу вас рассмотреть возможность ужесточения административного наказания (без лишения права управлением транспортного средства) за неправомерную парковку автомобиля на местах, предусмотренных для данной категории лиц", - говорится в запросе.

Также депутат просит министра рассмотреть возможность разрешения занимать парковочные места для инвалидов беременным женщинам, многодетным семьям и мамам с детьми до пяти лет.

Надо сказать, что сейчас наказание за парковку на инвалидных местах и так довольно суровое - штраф 5 тысяч рублей с задержанием автомобиля. То есть с отправкой его на штрафстоянку. Другое дело, что эта норма не так уж часто и применяется. А зачастую применяется вовсе не к тем, кто не имеет права занимать такие места.

Наказание за парковку на инвалидных местах - штраф 5 тысяч рублей с задержанием автомобиля

Проблема заключается в том, чтобы установить - законно ли та или иная машина занимает парковку для инвалидов. Для Госавтоинспекции главный показатель - это наличие знака "Инвалид" на машине. Еще не столь давно их выдавали бюро медико-социальной экспертизы. Но после того, как заработал реестр инвалидов, в который вносятся машины, перевозящие людей с ограниченными возможностями, бюро знаки выдавать перестали. И их теперь снова надо покупать. Продаются они свободно.

Инспекторы не проверяют, внесена ли машина в реестр инвалидов. Они смотрят только на наличие знака, который можно купить на любой заправке. А законно этот знак установлен или нет, они, как правило, не проверяют. В итоге на штрафстоянки отправляются машины, внесенные в реестр, но оставленные на парковке без знака. А машины со знаком, но не внесенные в реестр, продолжают занимать чужие места.

Казалось бы, проблему просто разрешить: обязать инспекторов проверять, числится ли автомобиль в реестре инвалидов. Но по непонятной причине этого элементарного шага никто не делает.

Что же касается расширения списка лиц, которые могут пользоваться парковочными местами для инвалидов, то вряд ли те, кто их перевозят, будут в восторге от такого предложения. Многодетные, например, не платят за парковку на платных местах. Почему бы и инвалидов не освободить от такой платы, если все выделенные для них места заняты?