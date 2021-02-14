Новый Kia Sorento. Идеальный автомобиль для семьи?

Мы взяли на тест новый Kia Sorento с бензиновым мотором и попытались выяснить, может ли этот кроссовер претендовать на звание лучшего семейного автомобиля. Дизайнеры и инженеры постарались на славу, но ложку дегтя в бочку меда, как нередко бывает, подлили маркетологи.

Kia Sorento четвертой генерации пришел на смену Kia Sorento Prime, являвшемуся одним из самых продаваемых кроссоверов класса D на нашем рынке.

Как и предшественника, эту новинку собирают на калининградском "Автоторе" методом крупноузловой сборки.

При этом для заказа доступны как машины с бензиновым 2,5-литровым мотором мощностью 180 л.с. и 6-диапазонным "автоматом", так и варианты с 2,2-литровым 199-сильным турбодизелем, который работает в связке с 8-ступенчатым преселективным "роботом". Исполнения на тяжелом топливе при этом предлагаются только с трансмиссией 4х4, а для бензиновых машин полный привод является альтернативой базовому переднему. Нам достался на тест бензиновый вариант "четвертого" Kia Sorento в щедро оснащенной комплектации Prestige.

В погоне за модой

Фото: Пресс-служба Kia

В сравнении с предшественником новый Kia Sorento прибавил в габаритах совсем немного (длина, ширина и высота увеличились на символические 10 мм), однако восприятие машины все же изменилось из-за иных пропорций.

Существенно, что с переходом на новую платформу (знакома по Hyundai Sonata и Kia K5) колесную базу растянули на 35 мм, до 2815 мм. В результате кузовные свесы уменьшились в угоду лучшей геометрической проходимости, а в салоне, который может быть пяти- или семиместным, стало просторнее. Клиренс при этом остался типичным для городских кроссоверов - 176 мм.

Очевидно также, что Sorento прибавил во внешней привлекательности. Во-первых, на престиж работает полностью светодиодная оптика с модными зигзагами ДХО, во-вторых, SUV "оброс" плавниками - тут и антенна на крыше, и характерный элемент за задними стойками. Сзади же весьма дерзко выглядят пятая дверь со сложной пластикой и надписью Sorento, сдвоенные вертикальные фонари в стиле полноразмерного SUV Kia Telluride и имитация патрубков выхлопа в бампере. В профиль выделяются длинный капот, ниспадающая крыша и "циркульные" арки, готовые принять колеса размерностью до 20 дюймов.

Что внутри

Фото: Пресс-служба Kia

Интерьер встречает убедительным породистым дизайном с немецким духом, который успел вселить в весь модельный ряд Kia теперь уже бывший шеф-дизайнер марки Петер Шрайер. Единый блок модной 12,3-дюймовой цифровой "приборки" и 10,25-дюймового центрального тачскрина - отсылка к новинкам Mercedes-Benz.

Однако такой цифровой пир получаем в дорогих комплектациях. В базе щиток приборов будет с классическими циферблатами. "Мультимедийка" же во всех случаях позволяет выбирать и запоминать профили настроек разных водителей и подключать гаджеты по Android Auto и Apple CarPlay.

Погоду делают также такие новомодные "фишки", как двойные дефлекторы вентиляции. Единственный эргономический промах такого решения - нижние воздуховоды нельзя закрыть заслонкой. Хватает и аналоговых кнопок, что понравится консерваторам.

Например, ухватистыми тумблерами настраивается климат. У прилива консоли в тестовой машине имеется беспроводная зарядка смартфонов. Но самое главное, теперь вы можете сразу понять, бензиновая машина перед вами или дизельная. В первом случае над центральным тоннелем возвышается классический рычаг селектора "автомата", во втором - поворотная шайба "преселектива", как в автомобилях Jaguar прошлых поколений.

У бензиновых машин сразу за селектором - шайба Drive Mode с предустановками Eco, Comfort, Sport и Smart. У дизельных тумблер двухрежимный - добавлены предустановки системы Terrain Mode с алгоритмами Mud (грязь), Snow (снег) и Sand (песок).

Почти премиум

Фото: Пресс-служба Kia

Качество отделки и подгонки деталей - почти премиальное - металлические вставки, тисненые поверхности, дорогая износостойкая ткань, кожа разных оттенков, атмосферная подсветка.

Наконец, еще одна особенность - такой "американизм" как "ножник". Он не слишком удобен и предлагается для всех комплектаций, кроме топовых дизельных исполнений Premium и Premium+. Там предусмотрен более престижный электромеханический "ручник" на центральном тоннеле.

Что касается сидений двух первых рядов, они грамотно спрофилированы, имеют презентабельную отделку и выраженную боковую поддержку. Поскольку рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету, устраиваешься за "баранкой" отлично. На втором ряду без проблем разместится человек ростом хоть под два метра - нигде "жать" не будет. Секции дивана при этом сдвигаются продольно по отдельности в диапазоне 45 мм.

Ну а третий ряд подойдет разве что для детей и подростков, да и доступ на "галерку" не самый удобный. Зато здесь есть крепления Isofix, намекающие на предназначение "арьергарда".

Фото: Пресс-служба Kia

Чем еще может удивить салон? К примеру, огромными подстаканниками, встроенными в ручки задних дверей, и целой батареей USB-разъемов. В "топе" их может быть аж девять.

Или, скажем, пассажирское сиденье переднего ряда можно регулировать с дивана - в торце спинки предусмотрены клавиши сервопривода. А еще для бензиновых машин предлагается двухзонный климат с дефлекторами для третьего ряда сидений в семиместном варианте исполнения.

Фото: Пресс-служба Kia

Багажник не будоражит воображение лишь при семиместной раскладке. В этом случае он вмещает лишь 187 литров. Но если сложить "детские" креслица, в отсек войдет уже от 616 до 821 л в зависимости от положения дивана. При сложенных же сиденьях второго и третьего рядов отсек увеличивается до еще более серьезных 2011 л. При этом получаем практически идеально ровный пол. Ну и, конечно, пятая дверь в старших комплектациях идет с электроприводом, а в подполье предусмотрено место для шторки. "Запаска" же размещена под задним свесом.

Семейные ценности

Фото: Пресс-служба Kia

Заочно бензиновый кроссовер с учетом лишь 180 "лошадок" при снаряженной массе 1741 кг трудно заподозрить в драйверских поползновениях. И тем не менее переднеприводный Sorento ускоряется до "сотни" за достойные 10,1 с, а тестовый полноприводный вариант проделывает то же самое лишь на 0,2 с быстрее медленнее. 6-диапазонный "автомат" при этом настроен на плавные и не быстрые переключения.

Тем не менее, жаловаться на дефицит динамики ни в городе, ни на трассе вы точно не станете. Фактический же расход в смешанном цикле вышел на уровне примерно 11 л/100 км. В общем, нет-нет, да мелькнет мысль - а почему бы сюда не установить более шуструю 8-диапазонную АКП, примененную на соплатформенном седане К5? Было бы и бодрее, и чуть экономичнее.

Фото: Пресс-служба Kia

Однако бензиновый Sorento подкупает не только и не столько динамикой. К примеру, в сравнении с предшественником здесь ощутимо лучше шумоизоляция.

Гул мотора и шорох шин идут удаленным, не раздражающим фоном. Кстати, помимо дополнительной "шумки" в SUV нового поколения применено трехслойное лобовое и передние боковые стекла.

Подвеска неплохо отфильтровывает "мелочевку", но на серьезных ямах, равно как на грунтовке, жестковата. Курсовая устойчивость высоких скоростях между тем высокая, реакции на повороты руля - четкие, пусть и с типичным для больших семейных кроссоверов запаздыванием. Крены в быстрых виражах присутствуют, однако их не назовешь чрезмерными. Иными словами, корейцам удалось обеспечить хороший баланс между драйвом и комфортом. Как ни крути, для крупного семиместного SUV этот кореец управляется неплохо и при этом на не сильно разбитых дорогах еще и вполне мягко "стелет".

Фото: Пресс-служба Kia

А что же бездорожье? Заявленные 176 мм клиренса не учитывают опциональную стальную защиту, которая напрашивается из соображений безопасности. С таким щитом имеем в самой нижней точке кузова уже 170 мм - хватит для того, чтобы добраться до дачи по грунтовкам. В том же поможет и подключаемый полный привод. А вот такого подспорья, как система Terrain Mode, позволяющая тасовать внедорожные режимы, бензиновый Sorento, повторимся, лишен - досадно! Джиперы точно проголосуют за дизель.

Еще печальнее, что лишь дизельным (они же самые дорогие и нафаршированные) версиям выделены такие электронные блага, как трехзонный климат, система дистанционной парковки, ассистент перестроения и система контроля рядности. Эта маркетинговая стратегия - начинять передовыми системами безопасности и комфорта лишь машины топовых комплектаций в который раз не вызывает у нас понимания.

И тем не менее, самый щедро оснащенный бензиновый вариант Sorento вызвал у нас симпатию. В том числе и потому, что при цене в 2 649 900 рублей за комплектацию Prestige это одно из лучших предложений в разряде "трехрядников" на рынке. Для справки - цены на бензиновые версии стартуют с 2 149 900 рублей, на дизельные - с 2 999 900 рублей.

Соразмерные Toyota Highlander и Mazda CX-9 обойдутся заметно дороже, а прямые соперники Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander при сопоставимой цене все же чуть компактнее и не столь вместительны. В итоге Sorento выступает на нашем рынке как оптимальный вариант по соотношению цена-качество, особенно с учетом оформления салона по сути по премиальным лекалам.