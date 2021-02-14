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14.02.2021 13:29
Рубрика: Культура

Пласидо Доминго продирижировал в Большом театре "Богему"

Текст: Ирина Муравьева
Это уже второй спектакль в Большом театре, где участвовал знаменитый тенор (теперь баритон) Пласидо Доминго, правда, появился он вновь не на сцене, а в оркестровой яме. Три месяца назад он выступал в качестве дирижера в "Манон Леско" Пуччини, а теперь вышел в другом пуччиниевском хите - "Богеме", поставленном на Новой сцене. Творческую компанию Доминго в этом спектакле составили другие приглашенные звезды - австрийский баритон Маркус Верба и сопрано Аида Гарифуллина, а также певцы и приглашенные солисты Большого театра.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Доминго уже давно практикует себя в качестве дирижера, появляясь в этом качестве на крупнейших сценах мира - в том числе, и на знаменитой вагнеровской сцене в Байройте, где на предыдущем фестивале он дирижировал "Валькирию". Между тем, пуччиниевская "Богема" - особая для него партитура: певец не только несколько десятилетий выходил в партии Рудольфа на сцены - от Мехико до Лондона, но и еще 37 лет назад, в 1984 году, впервые встал у пульта именно в этом спектакле - в Метрополитен-опере. Доминго дирижировал этой оперой не раз, поэтому с оркестром Большого театра, в руках которого пуччиниевский текст держится также не одно десятилетие, общий язык ему найти удалось.

Фото: Валерий Мясников / Пресс-служба театра Вахтангова
В Театре им. Вахтангова поставили спектакль "Войцек"

Спектакль он начал на стремительной скорости, с атакующим напором. И в таком молниеносном, быстром темпе певцы должны были ловко включаться в действие - в партиях молодых друзей, беспечных художников с Монмартра: живописец Марсель, которого пел Маркус Верба, поэт Рудольф в исполнении тенора из Узбекистана Бехзода Давронова, философ Коллен (бас из Беларуси Андрей Валентий), музыкант Шонар (бас-баритон Николай Казанский). Стремительный темп заряжал азартом и энергией компанию, которая дурачилась, перебрасываясь, словно в игре в пинг-понг, шутками, устраивала битвы стульями и комические "гавоты". Доминго не добивался дистиллированного звучания оркестра: были и шероховатости, и простоватые рельефы, когда "выкрикивала" медь, случались и разнобои с хором. Но при этом в спектакле был пульс, сценическая энергия и накаленная атмосфера итальянской оперы, которую не спутаешь ни с чем.

Доминго подчеркивал контрасты, смены настроений, темпов, и это давало в спектакле особое измерение мимолетности, мига, который может в любой момент обернуться во что-то другое, исчезнуть вообще. Как молодое веселье друзей, оборванное смертью Мими (Светлана Лачина), или "голливудский" выход Мюзетты с богатым любовником и пуделем, внезапно закончившийся ее возвращением к Марселю. Эта взбалмошная и самоуверенная Мюзетта - ярчайшая вокальная и актерская работа Аиды Гарифуллиной. Но "апогея" отличный ансамбль солистов, как и должно быть, достиг в финале, где Пуччини обрушил на публику невероятную по накалу эмоций сцену умирающей Мими, навсегда прощающейся с Рудольфом и его друзьями. И здесь Доминго накатил последнюю и страшную своей мерностью волну оркестра - как набат, возвещающий не только о смерти, но о мимолетности жизни. О хрупкости мира.

Кстати

Весной Пласидо Доминго выступит в Большом театре в вердиевских ролях - Родриго в спектакле "Дон Карлос" (15 и 18 апреля) и Жермона в "Травиате" (5 и 8 мая).

Культура Музыка Классика Большой театр Классика с Ириной Муравьевой

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