Процесс по делу о клевете Навального длился почти 11 часов

В Бабушкинском районном суде в пятницу, 12 февраля, продолжились слушания на процессе по делу о клевете Алексея Навального. Как и 5 февраля, судья мирового участка № 320 Вера Акимова провела их в выездном заседании в здании райсуда. Помещение мирового участка просто не в состоянии вместить всех аккредитовавшихся на процесс журналистов.

Второй день заседания не принес каких-то сенсаций. Блогер не стал извиняться перед 94-летним ветераном Великой Отечественной войны, продолжил оскорблять его родственников и хамить судье и прокурору. Все это вместе с журналистами выслушивали и три дипломата из Латвии, Литвы и Эстонии. Правда, с представителями СМИ они традиционно общаться не стали. А еще во время прошедшего заседания был поставлен своеобразный антирекорд. Процесс длился 10 часов 40 минут, а подсудимый получил около 20 замечаний за неуважение к суду, свидетелям и прокурору, а также за оскорбительные и недопустимые высказывания.

Во время очередного замечания и предупреждения об удалении из зала Навальный в открытую хамил судье: "Это я вам делаю замечание и удалю из зала". Навальный вел себя в процессе так, словно это он судья и последняя инстанция. Раздавал ярлыки судье и прокурору и обещал, что они "здесь сидеть в кителе не будут", когда "мы придем к власти".

Если вернуться к хронологии процесса, то начался он весьма ожидаемо. Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила ходатайство об отводе судьи. Михайлова сослалась на то, что Навальному якобы не было предоставлено право на защиту. Защите также не понравилось то, что суд вел протокольную съемку процесса и передал материалы журналистам. Адвокаты настаивали на запрете любой съемки. А еще защитникам не понравилось то, что их заранее не предупредили о том, что потерпевший (94-летний ветеран Игнат Артёменко. - Прим. ред.) и двое свидетелей будут выступать по видео-конференц-связи.

Колесников: "То, что вы не нашли мой реальный заработок, дает вам повод говорить, что я торгую дедом. Вы негодяй. Я здесь только для того, чтобы защитить честь моего геройского деда от таких, как вы"

Рассмотрев ходатайство, судья Вера Акимова отклонила просьбу об отводе. После этого гособвинитель Екатерина Фролова зачитала новые показания ветерана Игната Артёменко. Он, в частности, сообщил, что отказывается от участия в процессе из-за плохого состояния здоровья и доверяет выступать от его имени гособвинителю. Ветеран, проходящий потерпевшим по этому делу, также попросил суд дать правовую оценку оскорбительным высказываниям Навального в отношении него и его родственников на прошлом заседании суда. Игнат Артёменко в своем заявлении также заявил, что надеется на справедливое решение суда по делу о клевете.

Навальный в своем "аквариуме" начал кричать - откуда у прокурора появилось заявление ветерана. Екатерина Фролова объяснила ему, что она как прокурор в лице государства имеет право выступать от лица потерпевшего. Навальный не унимался. Судья объявил ему третье и четвертое предупреждения. В итоге Навальному показали ходатайство потерпевшего с его подписью и медицинской справкой о невозможности участия в процессе. Навальный настаивал, что ветеран якобы не мог это подписать и за него документ написала прокуратура. Он опять говорил, что "вы все используете старого деда как куклу", который, по его мнению, не мог такого написать.

Во время этой перепалки подсудимый получил еще два замечания, в том числе за то, что пообещал "удалить судью из зала".

После этого суд продолжил опрос внука Игната Артёменко - Игоря Колесникова, который не успели закончить на первом заседании. Навальный сходу заявил, что внук "подделывал все подписи за деда и торговал им".

Навальный: "Свидетель, я о вас знаю все".

После чего начал перечислять годовой доход Колесникова и его жены.

Колесников: "То, что вы не нашли мой реальный заработок, дает вам повод говорить, что я торгую дедом. Вы негодяй. Я здесь только для того, чтобы защитить честь моего геройского деда от таких, как вы".

Навальный на этом не успокоился и продолжил "качать" свидетеля про "подделанное" заявление ветерана. Его в очередной раз остановили судья и прокурор. Гособвинитель предложила сделать перерыв - для приведения подсудимого в чувства.

После перерыва в суде выступил свидетель Алексей Лукин, который рассказал, что 2 июня прошлого года увидел в Сети высказывания Навального. "Назвать солдата и ветерана предателем - это самое страшное обвинение", - отметил Лукин. Поэтому он написал заявление в Следственный комитет.

После выступления свидетеля прокурор начала подробно зачитывать записанную со слов Артёменко историю про его юное партизанское прошлое. В какой-то момент Екатерина Фролова на несколько секунд прервалась, не в силах сдержать слез…

Алексей Навальный в очередной раз на суде ушел от ответа, почемуон не хочет извиниться перед 94-летним ветераном Игнатом Артёменко. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС

После военной истории прокурор подтвердила, что Игнат Артёменко участвовал в съемке клипа RT безвозмездно. Никаких выплат от телеканала ни он, ни его родственники не получали. Кроме того, пенсионные выплаты Артёменко как ветерана и инвалида войны, по официальным данным, составляют около 100 тысяч рублей в месяц. Но Навальный об этом как будто не слышал и продолжил говорить о "нищенском положении" ветерана и его "продаже родственниками за ролик".

В какой-то момент гособвинитель продолжила чтение уже о фактах личности самого Навального. Так, следствие установило более 15 действующих и закрытых банковских счетов Алексея Навального и его жены Юлии, в том числе валютных. Также следствию известно и движение средств по ним за несколько лет. А еще оказалось, что номер телефона, которым пользуется Навальный, зарегистрирован на гражданина Узбекистана Джиханхира Аязова.

Алексею Навальному все это явно не нравилось, и он предложил читать материалы дела про него "покороче". Прокурор не обратила внимания на реплику и стала описывать дословно подробности того, что говорил блогер в своем ролике про "холуев" и "предателей". После этого перед судом выступила эксперт судебно-экспертного центра СК России Альбина Глотова. Она пояснила, что негативный комментарий Навального касался всех лиц, участвовавших в ролике, то есть и Артёменко. После этого уже в качестве эксперта выступил сам Навальный - он просил суд провести почерковедческую экспертизу, так как считает, что подписи Артёменко делали якобы разные люди. Суд ему в этом отказал и предложил дать показания. Начал он, как всегда, с политики, а потом опять заявил, что до суда не знал никакого ветерана Артёменко. Сказал, что никакой клеветы не было. Но при этом опять утверждал, что ветерана использовали и "трясли как куклу". Говорил без остановки и заявил, что ему затыкают рот, хотя его ни разу никто не остановил. После того как Навальный сказал все, что хотел, вопросы ему задала прокурор.

Фото: youtube.com / Российское движение школьников

Прокурор: "Понимали ли вы, что ваш комментарий будет доступен большому количеству пользователей?"

Навальный: "Я очень на это рассчитывал".

Прокурор: "Оскорбление ветеранов - это позиция вас и ваших сторонников по дискредитации Победы".

Навальный: "Я защищаю права ветеранов".

Прокурор: "Почему вы до сих пор не принесли извинения потерпевшему Игнату Артёменко?"

Участники Российского движения школьников в Ленинградской области с помощью дронов с включенными фонариками выложили в ночном небе надпись "#защитим ветеранов". В небо поднялось 300 квадрокоптеров, которые сложились в важный хештег.Видеозапись акции активисты выложили на канале детско-юношеской организации в YouTube. На видео показано, как мальчишки и девчонки готовят дроны кполету и запускают в темное небо."Героям Великой Отечественной войны сегодня нужна поддержка, и наши ребята не остались в стороне", - отметили в организации. Фото: youtube.com / Российское движение школьников

Навальный ушел от ответа, обвинив во всем внука ветерана. Следующее заседание суда пройдет во вторник, 16 февраля.