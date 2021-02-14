Путин отметил недовольство оппонентов России ее достижениями

Новости

Регулярные рейсы запустили из Санкт-Петербурга в Минск 00:01
Вице-президент Венесуэлы поблагодарила РФ за "Спутник V" 13.02.2021
Названы улицы в Москве, где перекроют движение транспорта для вывоза снега 13.02.2021
Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять дней 13.02.2021
Задержан хакер, торговавший персональными данными россиян 13.02.2021
В Домодедово создали оперативный штаб из-за задержек рейсов 13.02.2021
В Венесуэлу прибыла первая партия вакцины "Спутник V" 13.02.2021
На МКАД установят точки питания для водителей 13.02.2021
Лавров приветствовал настрой администрации США по защите климата 13.02.2021
Умер актер из сериала "След" Олег Валкман 13.02.2021
США проведут крупные военные учения на Балканах 13.02.2021
Специалисты уточнили информацию о силе землетрясения в Японии 13.02.2021
Силы самообороны Японии направлены на ликвидацию последствий землетрясения 13.02.2021
В аэропортах Москвы задержано более 130 рейсов 13.02.2021
Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене 13.02.2021
Российская команда выиграла первую гонку Азиатской серии Ле-Ман 13.02.2021
Стало известно о первых пострадавших при землетрясении в Японии 13.02.2021
Марш антифашистов блокировал центр столицы Болгарии 13.02.2021
Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону 13.02.2021
В Новой Москве обрушилась крыша ангара: один человек погиб 13.02.2021
Премьер Японии срочно вернулся на рабочее место из-за землетрясения 13.02.2021
Двух детей, которых мать раздела на морозе, перевели из реанимации 13.02.2021
Обнаруженный у норок в Польше штамм коронавируса может передаваться людям 13.02.2021
Умер олимпийский чемпион Юрий Власов 13.02.2021
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 13.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
14.02.2021 00:44
Рубрика: Власть

Путин отметил недовольство оппонентов России ее достижениями

Текст: Кира Латухина
Президент назвал прорывом создание вакцин от коронавируса в России. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась в середине недели. Сегодня кадры беседы были показаны на телеканале "Россия-24".
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин: Донбасс мы не бросим

"С учетом того, что наши ученые изобрели вакцину, это не единственное достижение, у нас много достижений и это начинает уже раздражать... отсюда появляется политика сдерживания, в том числе и в экономике", - подчеркнул Путин.

Президент вспомнил, что в сфере военного строительства "сначала тоже, как над вакциной хихикали". "Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения", - подчеркнул он.

И вот сейчас уже говорят, что чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры новые образцы российского тактического и стратегического оружия. "Я уже не говорю про "Авангард" и все остальное наше гиперзвуковое оружие", - заключил Путин.

Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

Главное сегодня

В Японии счет пострадавших при землетрясении идет на десятки
Более 30 человек пострадали при землетрясении в Японии
Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене
Минтруд должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей