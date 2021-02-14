Путин заявил о планах развивать отношения с Японией

Россия будет развивать отношения с Японией, но действий в противоречие Конституции не будет. Об этом заявил президент на встрече с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась в середине недели.

Кадры были показаны сегодня на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что ранее сегодня телеканал "Россия 24" показал отрывки встречи президента с главными редакторами. Путин сделал целый ряд заявлений по важным темам - отношения России и Запада, Донбасс, несанкционированные акции и др.