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14.02.2021 05:39
Рубрика: Общество

Вильфанд: Мороз и солнце ждут москвичей с 15 февраля

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Морозная и солнечная погода придет в Москву с понедельника. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Киселев / Агентство "Москва"
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По его словам, погода будет замечательная и похожа на ту, что была описана поэтом А.С. Пушкиным в стихотворении "Зимнее утро", сообщает ТАСС. Гребень высокого атмосферного давления обусловит солнечную погоду, заметных осадков в этот период не прогнозируется.

Ранее рекордный снегопад обрушился на столицу. День, 13 февраля, стал вторым из самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, высота сугробов достигла 58-59 см. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2-3 сантиметров, рассказал Вильфанд.

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