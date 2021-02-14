Вильфанд: Мороз и солнце ждут москвичей с 15 февраля

Морозная и солнечная погода придет в Москву с понедельника. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода будет замечательная и похожа на ту, что была описана поэтом А.С. Пушкиным в стихотворении "Зимнее утро", сообщает ТАСС. Гребень высокого атмосферного давления обусловит солнечную погоду, заметных осадков в этот период не прогнозируется.

Ранее рекордный снегопад обрушился на столицу. День, 13 февраля, стал вторым из самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, высота сугробов достигла 58-59 см. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2-3 сантиметров, рассказал Вильфанд.