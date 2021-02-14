Дальневосточники не ощутили землетрясения в Японии

Мощное землетрясение магнитудой 7,3, произошедшее на северо-востоке Японии ночью 13 февраля, в Приморском крае не ощущалось. Об этом заявил представитель центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

"Землетрясение у нас не ощущалось, в основном из-за большого расстояния (до эпицентра) и магнитуды", - цитирует сейсмолога РИА Новости.

Представитель центра добавил, что на Сахалине, по предварительным данным, землетрясение также не ощущалось.

Подвижки земной коры произошли в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров.