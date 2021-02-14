В Кузбассе начали проверку на шахте, где погиб горняк

Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту гибели горняка в результате ЧП на шахте "Юбилейная" в Новокузнецком округе Кузбасса.

14 февраля в 02 часа 38 минут местного времени (22.38 субботы мск) поступило сообщение, что в конвейерном штреке угольного предприятия произошло обрушение породы. В это время в штреке находились 98 рабочих, 97 были выведены на поверхность, один погиб.

Как сообщили "РГ" в СУ СК РФ по Кемеровской области, тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По предварительной информации, обрушение произошло в момент, когда погибший осуществлял работы по отбойке горной массы комбайном.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.