Регулярные рейсы запустили из Санкт-Петербурга в Минск

Регулярные авиарейсы из Санкт-Петербурга в Минск открылись 14 февраля. Выполнять полеты будет авиакомпания "Россия" один раз в неделю. В воскресенье 14 февраля как раз отправляется первый рейс из аэропорта Пулково.​ Также рейсы на взаимной основе будет выполнять авиакомпания "Белавиа". Первый рейс, по данным расписания аэропорта Пулково, отправится в Минск 19 февраля. ​

Для въезда в Беларусь гражданам России, как и гражданам Беларуси при въезде в Россию ​ нужно иметь отрицательные результаты теста на коронавирус, выполненного не ранее, чем за 72 часа до поездки.​

Россия и Беларусь возобновили прямое авиасообщение с 21 сентября 2020 года. Однако рейсы выполнялись только между Москвой и Минском. Решение об увеличении числа рейсов было закреплено распоряжение правительства России от 3 февраля 2021 года. Помимо Москвы самолеты в Минск стали летать также из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Авиаперелеты по маршруту Минск - Ростов-на-Дону - Минск возобновились с 13 февраля.

Кроме того, с 8 февраля увеличилось с трех до пяти число рейсов из Москвы в Минск. Также Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью. Начали курсировать белорусский фирменный скорый поезд "Беларусь" №2/1 Минск - Москва и российский фирменный скорый поезд "Янтарь" №30/29 Калининград - Москва с остановкой в Минске.