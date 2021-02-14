"Снегопад века" вынудил водителей ночевать прямо на МКАД

Обильный снегопад в Москве на пару дней поменял привычный образ жизни тысяч жителей мегаполиса. Менеджеры расчищали дворы, водители легковушек брали на трос фуры, сами же дальнобойщики спали в своих длинномерах прямо посреди МКАД. А в аэропортах собрался аншлаг, какой бывает обычно только перед Новым годом.

"Ух, какой ты тяжелый! Но ничего, выберемся", - приговаривал водитель внедорожника, вытаскивая забуксовавшую фуру в районе шоссе Энтузиастов. Тянул просто так, на буксире, как если бы сзади была какая-нибудь Lada. Это казалось невероятным, но пятитонная махина действительно сдвигалась с места через несколько секунд. А "Санта" с шоссе Энтузиастов потом разворачивался и возвращался тянуть других дальнобойщиков. Такие народные герои отметились в нескольких районах столицы и в подмосковных Люберцах. Их помощь была весьма полезной, хотя и городские службы не бездействовали. Дорожный патруль ЦОДД, например, только за один снежный день отбуксировал 387 застрявших фур. А на развязке МКАД и Калужского шоссе дежурили ребята из спасательного центра "Лидер". Их грузовики вытащили более 200 фур.

Но всем помочь одновременно было нереально. "На шоссе Энтузиастов и Варшавке у нас были самые серьезные пробки из фур, - рассказал главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов. - Из-за большегрузного затора даже заблокировался съезд на ТТК". Многие из тех, кто ехали в машинах как пассажиры, через пару-тройку часов ожидания просто выходили и шли пешком до метро прямо по Варшавскому шоссе.

А как быть водителям? Кое-кто просто оставлял грузовики прямо на шоссе и шел в придорожное кафе. "У нас сегодня действительно много ребят-дальнобойщиков, - подтверждает продавец Мария. - Парни, как видно, сильно проголодались. Поди по полдня не ели". А некоторые - и дольше. Многие из застрявших в пробках дальнобойщиков доставали телефоны и начинали трансляции с МКАД. Не для того чтобы стать звездами соцсетей, а просто чтобы хоть как-то себя развлечь. "Я уже с ночи тут стою, - признается водитель MAN Гурген. - Думаю, пора бы уже поспать, движения не видно". И действительно, некоторые автомобилисты даже прикрыли стекла шторками. Тихий час на МКАД - когда такое было?

Водителям фур действительно деваться оказалось некуда. И хорошо, если сама машина исправна. У некоторых грузовиков начинали дымиться заблокированные колеса. Шоферы рассказывают, что это часто встречается в дальних походах. Если колесо заклинит, может рвануть. Поэтому "междугородники" часто надевают бутылки на колесные крепления - так в зеркала видно, вращается колесо или нет. Но такие проблемы чаще бывают в северных регионах. Кто же знал, что МКАД, пусть и ненадолго, превратится в филиал трассы "Кола"?

А вот те, кто попал в пробку на легковушках, через пару часов ожидания на свой страх и риск разворачивались и ехали по МКАД против движения. Как отметили в пресс-службе дептранса, такие случаи камеры зафиксировали на 14 и 27 километрах. В самом городе отчаявшиеся пытались объехать заторы по трамвайным путям. Но и в итоге и сами попадали в ловушку, и трамвайное движение блокировали. Хотя в целом серьезных сбоев общественного транспорта удалось избежать.

Перевозчики работали точно и в самом городе, и за его пределами. На железной дороге, например, бесперебойно курсировали аэроэкспрессы. В такую погоду это был единственный надежный способ добраться до аэропортов. Тем более что агрегаторы такси из-за повышенного спроса увеличили цены. Из центра в Шереметьево, например, машину можно было вызвать за 1800 рублей, хотя обычно - раза в полтора дешевле.

До аэропортов люди так или иначе добирались. А вот с вылетами были проблемы. В частности, 13 февраля количество задержанных бортов приблизилось к 100. Особенно тяжелая ситуация оказалась в Домодедово. Даже уже прилетевшие пассажиры чувствовали себя застрявшими дальнобойщиками - их подолгу не выпускали в здание аэровокзала. Также многие жаловались на долгое ожидание багажа. Из панорамных окон аэропорта было прекрасно видно, что машины, перевозившие пассажирские вещи, застревали в снегу. Аэродромная уборочная техника была сосредоточена в основном на взлетно-посадочной зоне.

Тем не менее в основном и водители и пассажиры к снежному апокалипсису отнеслись спокойно. Сейчас снег в столичном регионе уже прекратился. А календарь подсказывает, что до весны остается какая-то пара недель.