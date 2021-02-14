Трамп назвал процедуру импичмента очередным этапом охоты на ведьм

Экс-президент США Дональд Трамп назвал очередным этапом охоты на ведьм процедуру импичмента в сенате конгресса, по итогам которой он был оправдан. Соответствующее заявление бывшего американского лидера распространила в субботу телекомпания NBC.

По словам Трампа, ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным. Бывший хозяин Белого дома заявил, что считает себя поборником принципа незыблемого верховенства закона, защищает правоохранителей и готов постоять за "право американцев мирно и с честью обсуждать насущные вопросы без злых намерений и ненависти", - цитирует ТАСС.

Трамп объяснил причину запуска процедуры импичмента. Она заключается в том, что его политические оппоненты не могут забыть о 75 миллионах американцев, проголосовавших за него. Это больше, чем за любого другого президента, находившегося у власти на момент проведения выборов.

Напомним, Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу перед беспорядками, произошедшими шестого января в здании Капитолия. Импичмент бывшему хозяину Белого дома предлагалось вынести задним числом, чтобы в будущем лишить его возможности баллотироваться на пост президента.