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14.02.2021 03:23
Рубрика: В мире

Трамп назвал процедуру импичмента очередным этапом охоты на ведьм

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Экс-президент США Дональд Трамп назвал очередным этапом охоты на ведьм процедуру импичмента в сенате конгресса, по итогам которой он был оправдан. Соответствующее заявление бывшего американского лидера распространила в субботу телекомпания NBC.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По словам Трампа, ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным. Бывший хозяин Белого дома заявил, что считает себя поборником принципа незыблемого верховенства закона, защищает правоохранителей и готов постоять за "право американцев мирно и с честью обсуждать насущные вопросы без злых намерений и ненависти", - цитирует ТАСС.

Трамп объяснил причину запуска процедуры импичмента. Она заключается в том, что его политические оппоненты не могут забыть о 75 миллионах американцев, проголосовавших за него. Это больше, чем за любого другого президента, находившегося у власти на момент проведения выборов.

Напомним, Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу перед беспорядками, произошедшими шестого января в здании Капитолия. Импичмент бывшему хозяину Белого дома предлагалось вынести задним числом, чтобы в будущем лишить его возможности баллотироваться на пост президента.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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