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Рубрика: В мире

В США четыре человека заразились коронавирусом после прививки

В американском штате Орегон четыре человека заразились коронавирусом, несмотря на то, что были привиты двумя дозами вакцины. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на заявление местных властей.

Фото: AFP/Frederic J. BROWN
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По их данным, все заболевшие либо не испытывают никаких симптомов, либо переносят болезнь в легкой форме. При этом у всех заразившихся COVID-19 был выявлен более чем через 14 суток после того, как они получили вторую дозу вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.

Сейчас специалисты пытаются выявить источник заражения. "Проводим процедуру определения последовательности генома, результаты будут известны на следующей неделе", - заявили в департаменте здравоохранения Орегона. По данным NBC, аналогичный случай был зафиксирован в штате Северная Каролина.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом несмотря на то, что был вакцинирован вторым компонентом вакцины от Pfizer.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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