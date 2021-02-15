Распоряжение губернатора Амурской области от 12 февраля 2021 года № 22-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 15.01.2021 № 3-р) следующие изменения:

1) абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Амурской области при условии обеспечения выполнения Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В., руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020;";

2) в пункте 4:

а) подпункт 1 признать утратившим силу;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организаций общественного питания, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, ночным клубам (дискотекам) и иным аналогичным объектам, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;";

3) абзац третий пункта 5 признать утратившим силу;

4) пункты 8, 9 признать утратившими силу;

5) подпункты 2, 3 пункта 10 признать утратившими силу;

6) в приложении № 2 к распоряжению:

а) наименование приложения изложить в следующей редакции:

"Требования к организациям общественного питания, ночным клубам (дискотекам) и иным аналогичным объектам, деятельность которых на территории Амурской области не приостановлена";

б) пункт 1 признать утратившим силу;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В отношении организаций общественного питания, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, расположенных на территориях городов Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында, Шимановск, дополнительно к требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Требований:

1) запрет на употребление кальянов;

2) проведение "входного" контроля температуры тела посетителей и обеспечение отказа в допуске лицам с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 2, 6 пункта 1, вступающих в силу с 15.02.2021, подпунктов 4, 5 пункта 1, вступающих в силу с 22.02.2021, подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу с 01.03.2021.

В.А.Орлов







