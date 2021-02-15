Беларусь одобрила "Спутник V" для людей старше 60 лет

Как отмечают в ведомстве, на сегодняшний день не существует вакцин для профилактики инфекции SARS-CoV-2, зарегистрированных в Республике Беларусь, для применения у пациентов старше 60 лет, поэтому регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны.

На сайте приведены слова директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Минздрава Беларуси Дмитрия Гринько, который отметил, что комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанная ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, одобрена Министерством здравоохранения Беларуси для применения у людей старше 60 лет.

"Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси. Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны производителя - Минздравом России", - уточнил Дмитрий Гринько.

Как отмечают в министерстве, в белорусских учреждениях здравоохранения уже началась подготовка к массовой вакцинации населения, проводятся специализированные обучающие занятия. В рамках подготовки к вакцинации, лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр - с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.