Общество
15.02.2021 11:37
Текст: Юлия Васильева

Беларусь одобрила "Спутник V" для людей старше 60 лет

Минздрав Беларуси одобрил российскую вакцину Гам-КОВИД-Вак "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как отмечают в ведомстве, на сегодняшний день не существует вакцин для профилактики инфекции SARS-CoV-2, зарегистрированных в Республике Беларусь, для применения у пациентов старше 60 лет, поэтому регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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На сайте приведены слова директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Минздрава Беларуси Дмитрия Гринько, который отметил, что комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанная ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, одобрена Министерством здравоохранения Беларуси для применения у людей старше 60 лет.

"Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси. Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны производителя - Минздравом России", - уточнил Дмитрий Гринько.

Как отмечают в министерстве, в белорусских учреждениях здравоохранения уже началась подготовка к массовой вакцинации населения, проводятся специализированные обучающие занятия. В рамках подготовки к вакцинации, лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр - с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.

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