Новости

ПВО Сирии отразила атаку со стороны Израиля в окрестностях Дамаска 05:21
У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена 05:10
Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 63 доллара 04:47
Роспотребнадзор создал тест по выявлению британского штамма COVID-19 04:24
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала 03:49
Вильфанд: Москвичей ждут 20-градусные морозы по утрам 03:40
Названы регионы России с самым высоким качеством жизни 02:41
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Европейской России 02:35
За пропаганду "веселящего газа" будут штрафовать 02:02
На выборах в Каталонии вперед вырвались сторонники независимости региона 01:45
"Прогресс" отправится на МКС с грузом для российского экипажа 01:34
Британия ужесточила правила для приезжающих из-за границы 01:25
Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19 00:38
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами 00:30
В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии 14.02.2021
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 14.02.2021
Крупный пожар в центре Москвы потушили 14.02.2021
США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 14.02.2021
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира 14.02.2021
Трое украинских военных подорвались на минах и погибли 14.02.2021
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в хостеле 14.02.2021
На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел 14.02.2021
В центре Москвы загорелся хостел 14.02.2021
В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс 14.02.2021
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 14.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 04:47
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 63 доллара

Стоимость апрельского фьючерса выросла на 1,31% и достигла в пике 63,27 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Новак: Сделка ОПЕК+ спасла нефтяной рынок от коллапса

До этого стоимость Brent превышала отметку в 63 доллара более года назад. Цена барреля нефти продолжает расти с начала 2021 года, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер Александр Новак дал прогноз по ценам на нефть в текущем году. По его оценкам, рынок нефти восстановился после коронакризиса пока только частично. К концу 2020 года падение спроса по сравнению с 2019 годом составило восемь-девять процентов. Но на пике, в апреле и мае, оно было 20-25%. Восстановлению способствовали ограничительные меры, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, сказал Новак.

Экономика Отрасли Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Роспотребнадзор создал тест по выявлению британского штамма COVID-19
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
Названы регионы России с самым высоким качеством жизни
Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера