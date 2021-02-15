Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 63 доллара

Стоимость апрельского фьючерса выросла на 1,31% и достигла в пике 63,27 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

До этого стоимость Brent превышала отметку в 63 доллара более года назад. Цена барреля нефти продолжает расти с начала 2021 года, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер Александр Новак дал прогноз по ценам на нефть в текущем году. По его оценкам, рынок нефти восстановился после коронакризиса пока только частично. К концу 2020 года падение спроса по сравнению с 2019 годом составило восемь-девять процентов. Но на пике, в апреле и мае, оно было 20-25%. Восстановлению способствовали ограничительные меры, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, сказал Новак.