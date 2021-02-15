Виновнику аварии, если он не передал в свою страховую компанию в установленные сроки извещение о ДТП, опасаться нечего. Наказания за это не предусмотрено, и страховщик не выставит ему регрессные требования. То есть не будет требовать покрыть расходы на возмещение вреда пострадавшему. Права не имеет. Это подтвердил Верховный суд, разбирая иск страховой компании к автомобилисту.

Напомним, что в случае мелкой аварии, которую можно оформить без автоинспектора по европротоколу, оба участника заполняют извещение о ДТП. Это извещение в течение пяти дней они должны передать каждый своему страховщику. До 1 мая 2019 года в законе об ОСАГО было предусмотрено, что за непредоставление этого извещения страховщик может выставить виновнику аварии регрессные требования - в полном объеме компенсировать сумму, выплаченную компанией пострадавшему. Но с 1 мая ситуация изменилась. Такая возможность законом больше не предусмотрена.

В Верховный суд с кассационной жалобой обратилась некая гражданка Никифорова. Ей страховая компания предъявила регресс именно за то, что она не предоставила извещение о ДТП, в котором была виновата. Авария произошла еще в ноябре 2018 года. То есть когда возможность выставления такого регресса еще действовала и страховщики активно этим пользовались, а суды вставали на их сторону.

Никифорова вину в аварии признала, с пострадавшим они оформили извещение о ДТП, и тот подал его по прямому возмещению ущерба в свою страховую. Там его направили на ремонт. В марте 2019 года страховщик пострадавшего оплатил ремонт, а затем выставил требования страховщику Никифоровой. Ее страховая возместила расходы прямому страховщику в апреле. А в сентябре 2019 года обратилась в суд о взыскании с Никифоровой в порядке регресса выплаченного страхового возмещения, сославшись на подпункт "ж" пункта 1 статьи 14 закона об ОСАГО в редакции, действовавшей на момент аварии. Суд признал эти требования законными и взыскал с автоледи возмещение ущерба в порядке регресса.

Эти выводы суда первой инстанции были поддержаны и апелляционной, и кассационной инстанциями. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с ними не согласилась.

ВС указал, что ДТП было признано страховым случаем, потерпевшему предоставлено возмещение в виде направления на ремонт. При этом экземпляр извещения потерпевшего был признан достаточным документом для осуществления выплаты страховки. Не поставлены под сомнения обстоятельства ДТП, факт и размер причиненного ущерба. Доказательств обратного не представлено.

Вместе с тем страховщик Никифоровой, принимая решение о компенсации страхового возмещения страховщику пострадавшего, не воспользовался правом ознакомиться с материалами выплатного дела, оценить обоснованность факта и размера выплаты, осуществленной потерпевшему. Требование о предоставлении на осмотр транспортного средства виновника также не направлялось.

Кроме того, имея один из двух бланков извещения о ДТП, представленный потерпевшей стороной, страховщик не доказал нарушение его интересов со стороны виновника аварии непредставлением своего бланка извещения о ДТП, поскольку данных документов оказалось достаточно для принятия решения о возмещении выплаты, произведенной потерпевшему.

Обязанность у виновника аварии в течение пяти дней направить извещение о ДТП страховщику есть. Но ответственности за невыполнение этого - нет

Суды же не приняли во внимание, что на момент обращения страховщика с иском подпункт "ж" пункта 1 статьи 14 закона об ОСАГО признан утратившим силу. Обратной силы не имеют только те положения законов, которые ухудшают положение граждан. Улучшающие их действуют и в обратном направлении. Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Верховный суд напомнил, что обязанность у виновника аварии в течение пяти дней направить извещение о ДТП своему страховщику есть. Но если он ее не выполнит, то и ответственности никакой за это не понесет. Это перестало быть основанием для регресса. А у нас, как это принято, если есть обязанность, но за ее невыполнение нет наказания, то и выполнять ее не обязательно. Так что, по сути, виновников аварии освободили от необходимости после ДТП обращаться к страховщику, хотя бы для передачи ему извещения о ДТП. И единственное наказание для виновника мелкого ДТП, оформленного без ГИБДД - это подорожание полиса ОСАГО на следующий год. Коэффициент бонус-малус, который увеличивает стоимость страховки, если водитель попадал в аварии, и снижает цену полиса, если аварий не было, никто не отменял.