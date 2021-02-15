Япония заявила о готовности к переговорам с Россией

Япония намерена добиваться решения "территориального вопроса" с Москвой, несмотря на поправки к российской Конституции. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"Мы хотели бы продолжить упорные переговоры (с Россией, - прим. "РГ") на основе базового курса, который заключается в стремлении решить территориальный вопрос и потом заключить мирный договор", - подчеркнул Като, которого цитирует агентство Kyodo.

По словам генсека, в сентябре прошлого года после внесения поправок в Конституцию РФ состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. В ходе общения лидеры стран подтвердили курс на активизацию двустороннего диалога по заключению мирного договора между странами на основе Совместной декларации 1956 года.

Накануне глава российского государства Владимир Путин заявил о планах развивать контакты с японским партнером, однако, как указал он, действий в противоречие Конституции не будет.

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации", - резюмировал президент на встрече с главными редакторами российских СМИ, фрагмент из которой показал телеканал "Россия 1".