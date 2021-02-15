Историю белорусской книжной графики расскажут на выставке Минске

Республиканская выставка книжной графики Беларуси "ILLUSTRATIO. Разнообразие техник иллюстрирования" открывается 16 февраля в Национальной библиотеке Беларуси. Факсимильные издания белорусского первопечатника Франциска Скорины, "Манго" Кацусика Хакусая, редкие издания французской поэзии, хромолитографии европейской моды конца XIX века и другие редкие экспонаты предлагают совершить путешествие во времени и проследить, как менялось искусство оформления книг на протяжении пяти столетий.

На выставке нет случайных экспонатов, каждая книга, каждая иллюстрация - это новый шаг в развитии белорусской книжной графики, демонстрирующий, как менялся подход и техническая составляющая в оформлении книги.

Графика современных белорусских художников представлены офортами, литографиями, линаритами, древаритами, акварелями и уникальными изображениями, выполненными в других необычных техниках. Свои лучшие работы на выставке также представят выпускники и студенты Белорусской государственной академии искусств.

Кураторы выставки собрали не только самые характерные картины и иллюстрации, но и постарались показать сам процесс создания иллюстрации. Здесь можно будет вблизи рассмотреть офортный станок, шабери, штихели, резцы или литографический камень. О том, как всем этим пользоваться подробно рассказывается в специально подготовленных образовательных видео. Художественные мастер-классы для посетителей выставки записали белорусские художники-графики Вера Ковзанович, Мария Дорожко и Андрей Басалыга.

Профессиональных художников и иллюстраторов-любителей должны заинтересовать научные, научно-популярные, учебные издания, посвященные техникам иллюстрирования, которые также представлены на выставке.

На сайте Национальной библиотеки Беларуси указано, что выставка будет открыта для посетителей до 30 июня.