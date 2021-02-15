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15.02.2021 12:25
Рубрика: Власть

Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство выделяет 10 миллиардов рублей на закупку необходимых медицинских препаратов для детей с редкими тяжелыми заболеваниями, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Лекарственным обеспечением займется фонд "Круг добра", специально созданный по поручению президента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фонд "Круг добра" начал покупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

- Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей, - подчеркнул глава кабмина на совещании со своими заместителями. - Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Важно обеспечить детей всем необходимым.

В Международный день детей больных раком Мишустин заверил, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Общество Здоровье Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Председатель Правительства

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