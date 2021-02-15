Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

- Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей, - подчеркнул глава кабмина на совещании со своими заместителями. - Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Важно обеспечить детей всем необходимым.

В Международный день детей больных раком Мишустин заверил, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием.