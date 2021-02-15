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15.02.2021 23:15
Рубрика: Digital

Уравнение без цифры

Кому в России не хватает гаджетов
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8383)
Один из рисков 2021 года, по прогнозам ООН, рост числа цифровых бедняков. Он наметился в пандемию, а самоизоляция обострила цифровое неравенство. Первые пострадавшие - молодежь от 15-24 лет. Их уже называют пандемиалами - поколением, часто лишенным доступа к "цифре". В России, по данным ВЦИОМ, на первый взгляд все гладко: 82 процента подростков живут в Сети, а вот интернет как машина - личный "комп" - доступен лишь 47 процентам из них. Дома, часто один на четверых (родители и двое детей), компьютер имеют до 51 процента детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным СПЧ, из трех миллионов детей из малообеспеченных семей, где почти нет компьютерной домашней техники, лишь 50 тысяч человек через фонды и НКО получили гаджеты для удаленного обучения. То есть "дистанционка" доступна не всем. Поэтому, настаивают правозащитники, сначала миллионы школьников надо обеспечить оборудованием, которого не хватает у 39-40 процентов российских семей. Как выход СПЧ предлагает выделять средства из госбюджета на дистанционное образование. И вышел с этой инициативой на президента России и Госдуму.

Фото: metamorworks/istock
Как изменятся социальные сети в 2021 году

Среди 15 поручений, данных президентом России Владимиром Путиным СПЧ до конца 2021 года, есть поручение N 2 - создание "Цифрового кодекса" прав человека. У него три составляющих - правовое упорядочение работы иностранных IT-платформ, создание концепции защиты прав граждан в цифровом пространстве и разработка "дорожной карты" по росту цифровой грамотности людей.

"Дорожная карта" ставку делает на общественную цифровизацию - школ. При этом, по данным Аналитического центра при правительстве РФ, за 2020 год средний уровень "домашней" цифровизации (один компьютер дома) составляет до 69 процентов, а по отраслям экономики - 54 процента.

Однако, как посчитали в РЭУ имени Г.В. Плеханова, в мире у 30 процентов молодых людей нет доступа к цифровому образованию, в России этот показатель тоже растет - с 17 процентов в 2018 году до 19 в 2021-м. И дело не только в доступе к наукоемкой технике, но и социальном окружении - не хватает преподавателей, а те, что есть, не обладают базовой цифровой компетентностью. Но главное - пока не растет спрос на применение цифровых навыков на рынке труда. Что будет, если общество, живущее в обеспеченной цифровой реальности, начнет сжиматься и расти его часть, которая в "цифре" не приживается?

Рост числа "цифровых" бедняков расслаивает современное общество, но противоядие цифровому неравенству есть 

- Рост числа "цифровых" бедняков расслаивает современное общество, - считает член СПЧ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов. - И тут нам нужны альтернативы иностранным цифровым платформам, вовсе не потому, что они стали инструментом деструктивного влияния. Такова данность - надо запускать национальный видеохостинг и разрабатывать свою бизнес-модель его функционала.

"Дорожная карта" проектируемого "Цифрового кодекса" исходит из того, что школьное обществознание надо превращать в тренинги по безопасности, а образование не дистанцировать онлайн, а "вводить элементы ремесла". Педагоги настаивают на том, чтобы делать доступными детские курсы блогеров, учить детей навыкам волонтерства, участия в социальных проектах и лишь потом учить ориентиру в игровых приставках, которые часто воспринимаются ими как смысл социальных сетей.

40 процентов российских семей не имеют гаджетов для дистанционного образования

- Надо понимать: вряд ли высокотехнологичные места достанутся вчерашним выпускникам, - считает Игорь Ашманов. - Бизнес неохотно нанимает людей без опыта работы и часто "режет" расходы на обучение.

Но надежда есть. По прогнозу Аналитического центра при правительстве РФ, 34 процента наукоемких компаний расширяют свой штат под "цифру". Так они зовут государство вкладываться в переподготовку кадров. Благодаря этому к 2030 году могут появиться до 500 тысяч новых рабочих мест.

Digital Гаджеты

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