МВД назвало самые частые нарушения водителей в прошлом году. Также в ведомстве сообщили, что количество штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации выросло на 20 процентов по сравнению с 2019 годом и перевалило за 145,5 миллиона, сообщает "Коммерсантъ".

Абсолютным лидером по количеству выявленных нарушений остается превышение скорости. Всего в прошлом году за это было оформлено 124 миллиона постановлений.

За несоблюдение требований знаков или разметки выписано 13,6 миллиона штрафов.

За проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика автовладельцев привлекли к ответственности 5,2 миллиона раз.

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона автовладельцы ответили 2,9 миллиона раз.

За управление неисправным автомобилем оформлено 2,8 миллиона постановлений. Что особенно актуально - накануне вступления в силу поправок в закон о техосмотре.

Неиспользование ремней безопасности и мотошлемов стало причиной оформления 2,6 миллиона постановлений.

Столько же раз водителей в прошлом году привлекли за управление автомобилем без ОСАГО.

Неуступивших дорогу спецтранспорту привлекали 1,9 миллиона раз. Пешеходов за нарушения правил дорожного движения - 1,4 миллиона раз.

Количество нарушений, выявляемых одной камерой, с каждым годом становится меньше

За непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения водителей наказали 1,2 миллиона раз.

Понятно, что камеры пока не умеют выписывать штрафы пешеходам. Это делается инспекторами на дороге. Однако общее количество нарушений, включая и те, которые оформили инспекторы, МВД не озвучило.

Но не сложно подсчитать, учитывая тенденции прошлых лет, сколько всего нарушений было выявлено. С каждым годом количество нарушений, выявляемых инспекторами, снижается по сравнению с теми, которые выявляют камеры. Если в 2019-м инспекторы выявили всего 14 процентов от общего количества нарушений, то при снижении каждый год такой выявляемости на 1-1,5 процента можно предположить, что в этом году общее количество выписанных штрафов составило 163-164 миллиона.

Также камеры не умеют выявлять нетрезвых водителей. Примечательно, что количество пойманных в таком состоянии водителей отличается стабильностью.

Всего было выявлено 550,7 тысячи тех, у кого опьянение было подтверждено, включая и тех, кто отказался от медобследования. Прирост составил 0,3 процента.

Количество же выявленных в состоянии наркотического опьянения выросло на 5,1 процента и составило 22,4 тысячи.

Количество водителей, попавшихся в руки инспекторов в нетрезвом виде повторно, также остается стабильным. В прошлом году было возбуждено 68,4 тысячи уголовных дел за такое нарушение. Прирост составил чуть более половины процента.

Напомним, что в Госавтоинспекции не раз говорили, что количество штрафов с каждым годом растет не из-за того, что водители чаще нарушают правила дорожного движения, а из-за регулярного увеличения количества комплексов автоматической фотовидеофиксации. При этом количество нарушений, выявляемых одной камерой, с каждым годом становится меньше.