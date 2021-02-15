Новые гостиницы построят в России за счет льготных кредитов

Для строительства новых отелей можно будет воспользоваться программой льготных кредитов, утвержденной правительством. Это позволит, в первую очередь, ликвидировать дефицит объектов размещения в тех регионах, где гостиничный фонд недостаточен, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.
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"Дефицит качественной туристической инфраструктуры - одна из ключевых и системных проблем развития туризма в стране на сегодняшний день, - сказала Зарина Догузова. - Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку, одновременно с ростом спроса на отдых и путешествия".
По условиям программы льготного кредитования, займы для возведения отелей и объектов туристической инфраструктуры можно будет получить на срок до 15 лет, государство субсидирует от 3 до 5% годовой ставки.
"Решение о субсидировании государством части процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей - долгожданная мера для отрасли", - добавила глава Ростуризма.