Новые гостиницы построят в России за счет льготных кредитов

"Дефицит качественной туристической инфраструктуры - одна из ключевых и системных проблем развития туризма в стране на сегодняшний день, - сказала Зарина Догузова. - Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку, одновременно с ростом спроса на отдых и путешествия".

По условиям программы льготного кредитования, займы для возведения отелей и объектов туристической инфраструктуры можно будет получить на срок до 15 лет, государство субсидирует от 3 до 5% годовой ставки.

"Решение о субсидировании государством части процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей - долгожданная мера для отрасли", - добавила глава Ростуризма.