Олег Тиньков заявил об уходе из бизнеса

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков не планирует больше заниматься бизнесом. Об этом предприниматель заявил в социальной сети Clubhouse.

"У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии", - написал Тиньков, чьи слова приводит Forbes.

Предприниматель отметил, что пересмотрел свой подход к жизни после того, как "дважды едва не умер".

Тиньков также заявил, что намерен решать проблемы рака и возродить программу "Бизнес-секреты".

В марте 2020 года стало известно, что Олег Тиньков болен лейкемией в острой форме. Бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга. По его словам, полное выздоровление прогнозируется на середину 2021 года.