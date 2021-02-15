Опасно ли парковать автомобиль под уклоном зимой

После расчистки улиц снег не всегда вывозят, куда нужно, а оставляют в виде больших навалов. В итоге некоторые водители из-за сокращения числа парковочных мест вынуждены оставлять машины под большим уклоном, когда нос автомобиля сильно задирается вверх.

Некоторые паркуются боком, когда вверх смотрит одна сторона машины. Вредно ли для нее такое неестественное положение? При боковой парковке действительно на элементы трансмиссии приходится неравномерная нагрузка. Сильно сжимаются амортизаторы и пружины, а также резинометаллические шарниры. На морозе стойки "дубеют" в таком положении, в итоге страдают резиновые уплотнители сайлентблоков. Если детали не новые, то они начинают трескаться.

После нескольких дней стоянки боком можно заметить, насколько одна сторона машины хуже отрабатывает любые неровности на дороге, пишет aif.ru. Ситуация чуть выправляется, когда автомобиль разогреется.

Перекос негативно сказывается и на агрегатах, задействованных в работе с техническими жидкостями. Часть смазки уходит из-за наклона, в итоге механические узлы и датчики оголяются. За одну стоянку боком ничего страшного не произойдет, но вот целая серия подобных парковок может иметь нежелательные последствия.

В частности, по-другому может начать работать слив масла из головки блока цилиндров. Масляный насос из-за возникших воздушных пробок может испытывать трудности первое время после запуска. К неправильной работе системы смазки чувствительная гидромеханическая автоматическая трансмиссия.

В долгосрочной перспективе частая парковка под уклоном может привезти к тому, что снизится ресурс технических узлов. Могут пробиваться амортизаторы, лопаться верхние витки пружин, стучать шаровая опора. Как правило, проблемы возникают у деталей, которые уже отработали не одну сотню километров.