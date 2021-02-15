Пенсионный фонд будет назначать выплаты автоматически

"Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан, - сказал министр. - Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу - до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан".

Тем, кто еще только планирует выйти на пенсию, надо дать возможность в любой момент узнать о том обеспечении, на которое они смогут в свое время рассчитывать, добавил Антон Котяков. Такой законопроект уже внесен в Госдуму, задача Пенсионного фонда - обеспечить технологическое решение этой задачи, заключил глава Минтруда. Срок тот же - до конца этого года.