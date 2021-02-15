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15.02.2021 14:52
Рубрика: Власть

Песков рассказал об основе рейтинга Путина

Текст: Кира Латухина

Рейтинг президента России Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Один из представителей СМИ поинтересовался, почему, несмотря на "аншлаговый фильм про дворец", рейтинг президента не снизился. "Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в нем говорилось - неправда", - напомнил Песков. И владелец дома нашелся, и информация о том, что там происходит, тоже появилась из первых уст, и о планах коммерческого использования объекта тоже было объявлено, перечислил он.

"И стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту - полная чушь и вранье", - констатировал Песков. "В целом, конечно, подавляющему большинству людей это абсолютно ясно", - добавил он.

"И, конечно, реальный рейтинг Путина - и рейтинг доверия, и рейтинг его работы - все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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