Песков рассказал об основе рейтинга Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Один из представителей СМИ поинтересовался, почему, несмотря на "аншлаговый фильм про дворец", рейтинг президента не снизился. "Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в нем говорилось - неправда", - напомнил Песков. И владелец дома нашелся, и информация о том, что там происходит, тоже появилась из первых уст, и о планах коммерческого использования объекта тоже было объявлено, перечислил он.

"И стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту - полная чушь и вранье", - констатировал Песков. "В целом, конечно, подавляющему большинству людей это абсолютно ясно", - добавил он.

"И, конечно, реальный рейтинг Путина - и рейтинг доверия, и рейтинг его работы - все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - подчеркнул пресс-секретарь президента.