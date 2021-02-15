Почти половина сотрудников американского издания The New York Times (NYT) считает, что их права на свободное выражение своих мыслей ограничены. Такие результаты показал опрос, проведенный в декабре прошлого года среди работников редакции. Как уточняет издание New York Post, получившая доступ к материалам исследования, 49 процентов опрошенных выразили несогласие с утверждением, что внутри NYT происходит свободный обмен мнениями, а люди не боятся говорить то, о чем они думают на самом деле.

Итоги этого внутреннего опроса просочились в прессу вопреки желанию руководства NYT. Как утверждает New York Post, информацией поделился один из сотрудников газеты на фоне череды скандалов, связанных с увольнениями журналистов и редакторов за их публикации или высказанное мнение. Так, в феврале стало известно, что ветеран издания, научный журналист Дональд Макнил был вынужден уволиться из-за отрицания белого превосходства и стереотипизацию афроамериканской молодежи. Ему не помогло даже публичное покаяние и былые заслуги - в 2002 году Макнил стал победителем премии в номинации "Международный репортер" от Национальной ассоциации чернокожих журналистов США.

Другой скандал в NYT произошел в июле прошлого года, когда редактор Джеймс Беннет допустил к публикации письмо сенатора от штата Арканзас Тома Коттона. Республиканский политик в своем тексте призвал использовать федеральные войска для усмирения волны беспорядков, организованных сторонниками движения "Жизнь черных имеет значение". Работающие в редакции NYT афроамериканцы выступили с публичным протестом против этой публикации, заявив, что в колонке Коттона "чувствуют угрозу в свой адрес". Они же, напомним, позже приветствовали введение 25 тысяч нацгвардейцев в Вашингтон на инаугурацию Джо Байдена.

В результате Беннета вынудили написать заявление об уходе "по собственному желанию", а через некоторое время редакцию покинули еще несколько сотрудников, включая журналистку Бари Вайс. "Те правила, которые остались в NYT, применяются крайне избирательно. Если идеология человека соответствует новой ортодоксии, то он и его работа остаются вне критики. Все остальные живут в страхе внутри цифровой клетки. Интернет-яд оправдан, если он направлен на "правильные" цели", - написала Вайс в своем заявлении об уходе. Она также отметила, что руководство закрывало глаза на факты оскорблений в ее адрес, регулярно звучавшие со стороны "прогрессивных" коллег, называвших ее нацисткой, расисткой и сионисткой.

Наиболее свежим примером идеологического устрашения может послужить субботнее нападение на дом адвоката Майка ван дер Вина, защищавшего бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Нападавшие разбили окна его жилища в Филадельфии и краской на въезде в гараж написали слово "предатель". "Вся моя семья, мой бизнес, моя юридическая фирма - мы все сейчас на осадном положении", - заявил ван дер Вин в интервью Fox News, напомнив также, что получил более 100 угроз убийством.

Если идеология человека в США соответствует новой ортодоксии, то он и его работа остаются вне критики

Кстати, тот же телеканал Fox News, исторический оплот республиканской партии, продолжает оставаться одной из главных мишеней прогрессивной американской общественности. В начале февраля Fox Business закрыл популярное вечернее шоу ведущего Лу Доббса, который не просто открыто поддерживал Трампа, но и позволил усомниться в честности прошедших в ноябре президентских выборов. Следующей мишенью и кандидатом на увольнение стал политический обозреватель Fox Такер Карлсон, допустивший в одном из эфиров мысль о том, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда могла быть связана с запредельным содержанием наркотических веществ в его организме. (После своей гибели Флойд стал символом движения "Жизни черных имеют значение". - От ред.)

Показательной выглядит и история актрисы из сериала "Мандалорец" Джины Карано, об увольнении которой по идеологическим соображениям "РГ" писала накануне. Однако в тени этого скандала осталась другая, не менее скандальная история с актером Педро Паскалем, исполнителем главной роли в этом сериале. Дело в том, что Паскаль в своих постах в соцсетях неоднократно использовал фашистскую символику, выражая с ее помощью мнение о текущих событиях в США. Но это не вызвало волны гнева со стороны Голливуда, его не уволили и даже не просили принести публичные извинения. А все потому, что Паскаль выступал в "правильном" ключе - критиковал Дональда Трампа и его сторонников.