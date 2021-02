Почти половина сотрудников американского издания The New York Times (NYT) считает, что их права на свободное выражение своих мыслей ограничены. Такие результаты показал опрос, проведенный в декабре прошлого года среди работников редакции. Как уточняет издание New York Post, получившая доступ к материалам исследования, 49 процентов опрошенных выразили несогласие с утверждением, что внутри NYT происходит свободный обмен мнениями, а люди не боятся говорить то, о чем они думают на самом деле.

Редактор "Нью-Йорк таймс" Джеймс Беннет был вынужден уволиться после того, как допустил к публикации письмо сенатора-республиканца Тома Коттона с критикой движения "Жизни черных имеют значение". Фото: gettyimages