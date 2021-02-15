Премьер Эстонии допустила использование "Спутника V"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас допустила применение российской вакцины "Спутник V" в случае ее одобрения Евросоюзом. Об этом сообщает Otse Postimeest.

"Если Европейское агентство по лекарственным средствам скажет, что это хорошая вакцина, значит для нас это такая же вакцина, как и любая другая. Это не должно быть политическим инструментом, но люди должны быть вакцинированы", - сказала эстонский политик.

Напомним, что ранее Таллин придерживался иной позиции. Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк говорил о том, что прививаться надо теми вакцинами, которые есть в республике, так как процедура регистрации российского препарата в Европе далека от завершения.

За все время пандемии в Эстонии подтверждено свыше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом, 495 человек умерли. На настоящий момент в республике привито 5, 14 процентов населения.