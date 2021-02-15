Камеры "на ремень" поймали в столице 8 тысяч нарушителей

В Москве около 8 тысяч водителей будут оштрафованы за езду без пристегнутого ремня. Такой материал набрали самые "умные" из всех камер на столичных дорогах.

"Это нарушение мы начали фиксировать в прошлом году, - рассказал замглавы дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов. - Специальные алгоритмы анализируют сделанные кадры и отправляют их на рассмотрение в ГИБДД". То есть камеры высокой четкости делают снимки, нейросеть по определенным ключевым фрагментам проверяет, есть ли на водителе ремень, а потом уже автоинспектор "свежим взглядом" проверяет машину. Цель этих камер не в сборе денег с водителей.

Это попытка дисциплинировать людей. По статистике, ремень спасает до 50 процентов попавших в аварию водителей и пассажиров с переднего сиденья. У тех, кто сидит сзади, вероятность спасения с помощью ремня повышается до 75 процентов. Адреса восьми точек, где висят "камеры на ремень", опубликованы. Штрафы тоже известны - 1 тыс. руб. И тем не менее только за январь под ними проехали более 4 тысяч водителей. А публичные жалобы поступили только по паре случаев. Но и они заслуживают рассмотрения. "РГ" проанализировала постановление о штрафе, которое пришло московскому автолюбителю после проезда под камерой на Окружном проезде, 23.

Один из таких материалов был опубликован в блоге главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского. Водитель уверяет, что был пристегнут, однако нейросеть определила нарушение, и "живой" инспектор ГИБДД вынес постановление о штрафе. "Дело в том, что черная и серая зимняя одежда сливаются с цветом ремня, - отмечает Александр Шумский. - Поэтому решение о штрафе может быть ошибочным". Четкость фотоснимка не дает нам однозначного ответа. С одной стороны, мы не видим даже контура лямки ремня, которая должна быть вытянута, если ремень действительно пристегнут.

Так что не удивительно, что инспектор согласился с нейросетью. С другой стороны, подчеркивает в популярном блоге на Drive2 еще один оштрафованный, камера не способна распознать лямку ремня на куртке с объемным воротником. Блогера на Land Rover Discovery оштрафовали за непристегнутый ремень на ТТК в одном и том же месте уже четыре раза. По всем этим случаям водители собираются направить жалобы в ГИБДД.

Цель этих камер не в сборе штрафов, а в попытке дисциплинировать людей

Те же камеры, кстати, фиксируют и разговор по телефону за рулем. Таких нарушений было зафиксировано более 300, водителей оштрафуют на 1,5 тыс. руб.