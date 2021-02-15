Воронежский памятник Аленке продали за 2,6 миллиона рублей

Прославившийся на всю страну памятник Аленке из Нововоронежа продан с аукциона за 2,6 миллиона рублей.

- Было подано четыре заявки на участие в аукционе, торги продолжались три часа, цена лота повысилась в 2,6 раза: с миллиона до 2,6 миллиона рублей, - сообщили "РГ" в пресс-службе "Русского аукционного дома". Приобрела нововоронежскую Аленку Елена Осипова. Другую информацию о покупателе "РАД" не разглашает.

Напомним, памятник Аленке заказала администрация Нововоронежа в честь 250-летия основания села Новая Аленовка, на месте которого стоит город атомщиков. По легенде, основательницей села была девушка Аленка, пришедшая из Лебедяни, выбравшая это место и уговорившая переселиться земляков. По той же легенде Аленку чуть позже убил на берегу ручья разбойник Кудеяр.

Скульптурную композицию девы-основательницы изготовили кузнецы из ИП Пилипенко. Монумент торжественно открыли 18 декабря, а через три дня демонтировали и отправили изготовителю - горожане сочли изваяние пугающим. "Я теперь боюсь там ходить, замотайте обратно", - писали нововоронежцы в соцсетях. ИП вернул мэрии миллион рублей, полученный за работу, и вскоре выставил Аленку на аукцион за ту же сумму. Лот назвали "Уникальный арт-объект "Аленушка".