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14.01.2021 09:53
Рубрика: Культура

Памятник Аленке из Нововоронежа продадут с аукциона

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: vk.com/club184972505 Фото: vk.com/club184972505
Фото: vk.com/club184972505

Власти Нововоронежа выставят нашумевший монумент жуткой Аленке на аукцион. Стартовая цена скульптуры - миллион рублей, сообщили "РГ" в администрации города.

Фото: Maria Eugenia Maldonado Vite, INAH
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Ровно столько заплатила мэрия за памятник, резко не понравившийся горожанам, но ставший поводом для шуток в Сети. Например, его прозвали "памятником COVID". Кованная из стальных прутьев Аленка настолько напугала нововоронежцев, что через три дня после открытия монумент убрали, а взамен пообещали к дню России поставить новую, из бронзы.

- Это будет красивый и душевный памятник, - рассказала замглавы администрации города Светлана Тулинова. Она подчеркнула, что новый монумент устанавливается на деньги спонсора.

Ранее чиновники сообщили, что заявки на приобретение прежней статуи поступают даже из-за границы.

По легенде село Новая Аленовка, на месте которого стоит город атомщиков Нововоронеж, основала пришедшая из Лебедяни девушка Алена. Она пригласила сюда односельчан и поселилась сама. Позже девушку на берегу ручья убил разбойник Кудеяр.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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