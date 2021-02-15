В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать раннюю весну

С праздником Сретения Господня, который отмечается 15 февраля, связано немало народных примет. Так, например, говорят: какая погода в этот день, такая и весна будет. Оттепель - к ранней теплой весне. Если 15 февраля идет снег, то весна окажется долгой и дождливой. Если в этот день холодно, то и весна будет затяжной. Капель на Сретение - к урожаю пшеницы, ветер - к урожаю фруктов.

Эта неделя в центре европейской территории России начинается с усиления морозов. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, днем 15 февраля столбики термометров покажут -10…-15 градусов. Погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер северо-западный слабый. И в течение рабочей недели умеренно холодно, по ночам - до -25 градусов. Лишь к концу недели потеплеет.

Если верить приметам, то по всем расчетам ждать ранней весны не стоит. Согласно предварительному прогнозу, март действительно будет умеренно прохладным. Как рассказала Людмила Паршина, среднемесячная температура воздуха в Москве в марте - минус 2,2 градуса. "Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры", - уточняет синоптик. Обычно в марте в столичном регионе по ночам ноль-минус пять градусов, а днем - плюс 1-6 градусов. При похолоданиях температура может опускаться до минус 10-15 градусов. Это ночью. А днем не выше +3 градусов.

Самый низкая температура в первый весенний месяц в Москве была 4 марта 1913 года. Тогда на улице стоял лютый мороз - минус 32 градуса. А самый теплый день в марте Гидрометцентр зафиксировал совсем недавно - 25 марта 2014 года: тогда воздух прогрелся до +19,7 градуса.

"Верить или нет в приметы - дело индивидуальное. Но теплая, облачная и сырая погода на Сретение может затянуться на несколько недель. Поэтому сложно говорить о ранней весне. И, наоборот, большие сугробы могут довольно быстро растаять, если придет устойчивый антициклон", - заметила Людмила Паршина.