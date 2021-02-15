В Ярославской области создали материал прочнее стали

Ученые из НИИ космических и авиационных материалов в Переславле-Залесском создали композиционный материал нового поколения, способный выдерживать колоссальные нагрузки.

В департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области корреспонденту "РГ" сообщили, что полоска материала шириной пять миллиметров при собственной массе два грамма способна удерживать груз массой более 500 килограммов.

- Такие нагрузки не подвластны стали и авиационному алюминию. В отличие от классических эпоксидных полимеров, активно используемых в гражданской авиации, новый материал является огнеупорным, влагостойким и не подвержен деформации при использовании. Изобретение имеет российские и международные патенты и прошло испытания, - рассказали в ведомстве.

По словам самих разработчиков, композит, получивший имя "Аристар" (наилучший и звездный), рассчитан на использование в технологиях будущего, требующих высокой прочности в сочетании с малым весом, а также обладающих огнеупорными свойствами и устойчивостью к радиационному воздействию.

- Технология, на основе которой мы разработали этот материал, известна ученым около 20 лет, но за все эти годы, успеха смогли добиться только в США, в Японии уже 15 лет проводят опыты. Нам понадобилось семь лет, но по свойствам наша разработка опережает американскую, - говорит гендиректор НИИКАМ Василий Аристов.

Разработчики полагают, что их материал найдет применение в космической отрасли, а также в авиации, судостроении, атомной промышленности и противопожарных технологиях.