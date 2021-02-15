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15.02.2021 10:18
Рубрика: Происшествия

В Туле за сутки выпала месячная норма осадков

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области с 12 по 13 февраля выпала месячная норма осадков.Такие цифры привел глава регионального управления МЧС Игорь Сазонов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада.

По словам Сазонова, высота выпавшего за сутки снега составляет 56 сантиметров - обычно столько снега выпадает в регионе за месяц. Самые большие сугробы навалило в Туле, Алексине и Волово. На федеральных трассах были развернуты шесть пунктов обогрева для водителей.

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Снегоуброчная техника в эти дни работала в усиленном режиме. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства - директора департамента дорожного хозяйства области Игоря Сиунова, оперативно были расчищены подъезды ко всем медучреждениям, дороги чистили круглосуточно.Примечательно, что спецтехнику при необходимости перекидывали из одного муниципалитета в другой.

В настоящее время, как сообщил замгубернатора Сергей Егоров, пик непогоды пройден. По данным Тульского метецентра, в ближайшие дни снегопада не ожидается. Впрочем, работы дорожникам и дворникам по-прежнему хватает. Тулаавтодору и администрациям муниципалитетов поручено к утру понедельника обеспечить подъезд ко всем населенным пунктам региона, а также продолжить расчистку дорог и тротуаров.

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