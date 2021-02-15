В "Зарядье" исполнят все симфонии Дмитрия Шостаковича

C 17 февраля по 24 декабря 2021 года в московском зале "Зарядье" будет исполнен весь цикл симфоний Дмитрия Шостаковича, которому в этом году исполняется 115 лет со дня рождения. В масштабном проекте примут участие столичные и региональные оркестры, выдающиеся дирижеры и солисты.

Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства за "Песни военных лет" 2015 - 2016 годов под руководством прославленного дирижера Владимира Федосеева исполнит Восьмую симфонию.

Владимир Иванович, почему для этого концерта вы выбрали Восьмую симфонию Шостаковича?

Владимир Федосеев: Шостакович - величайший композитор ХХ века, но в первую очередь Шостакович - гениальный симфонист. Его 15 симфоний - это летопись века со всеми его противоречиями, великими потрясениями, победами и трагедиями. Восьмая симфония продолжает тему Седьмой симфонии. Семь тысяч расстрелянных во рву под Керчью, трупы на улицах Ленинграда, дымы Освенцима - все это живет в нашей памяти.

Владимир Иванович, как появился проект "Песни военных лет", за который вы получили премию Союзного государства?

Владимир Федосеев: Мы готовили концерт к 9 Мая в Колонном зале Дома союзов в Москве и я предложил сыграть "Вставай, страна огромная!". Весь зал встал. Я обратился за помощью к белорусам, в государственную филармонию. Беларусь в войну очень сильно пострадала, и песни у белорусов замечательные. Стали подбирать произведения, решили поднять их до уровня симфонического оркестра. У нас не было симфонических оркестровок, брали эстрадные варианты. Потом стали искать певцов. Откликнулись солисты Мариинского и Большого театров, Большого театра оперы и балета Беларуси. Объединив усилия, подготовили концерт в двух отделениях.

Какие песни прозвучали?

Владимир Федосеев: "Шумел сурово брянский лес", "Тачанка", "На солнечной поляночке", "Солдаты идут", "Нам нужна одна победа", "Темная ночь", "Синий платочек", "Пора в путь-дорогу", "Давай закурим", "Священная война","День Победы". Их исполнили солисты российских и мировых оперных театров Аскар Абдразаков, Олеся Петрова, Василиса Бержанская. После Минска выступили в Москве. Это был вечер со слезами на глазах. Дали концерт в Александринском театре в Питере перед блокадниками. Весной дали концерт в Берлине.

Также в рамках проекта в Зарядье выступят Юрий Башмет с "Солистами Москвы" , чей музыкальный фестиваль ежегодно проходит в Минске, Михаил Плетнев с Российским национальным оркестром, Дмитрий Лисс с Уральским филармоническим оркестром, Владимир Ланде с Красноярским академическим симфоническим оркестром, Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Василия Петренко и другие.