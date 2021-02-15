ФАС проверит рост цен на бензин в Хабаровском крае

В Хабаровском крае антимонопольная служба проверит рост цен на бензин в Советско-Гаванском и Ванинском районах.

"Управление проанализирует обоснованность повышения стоимости и сообщит о результатах. Инициатором разбирательства выступили краевые власти", - сообщается на сайте правительства региона.

Цены взлетели после дефицита топлива, к чему привел повышенный спрос на бирже и растянувшийся срок доставки.

Сейчас ситуация в районах стала налаживаться. На утро понедельника топливо продают на десяти заправках.

- Продажа идет как по договорам, так и населению. Напряжение в этих районах спало. Похожая ситуация сейчас сложилась и в Ульчском районе, ее решением мы занимаемся, - сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.