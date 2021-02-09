В Совгавани и Ванино до сих пор не справились с дефицитом топлива

С дефицитом бензина до сих пор не справились в Советской Гавани и Ванино. Местным нефтетрейдерам не отгрузили закупленные ими на бирже партии, из-за чего возникли перебои.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, вчера в эти населенные пункты было отгружено 60 тонн бензина АИ-92. При нормальном потреблении этого хватило бы на двое суток, но учитывая ажиотаж, топливо может быстро закончиться. Поэтому сегодня вечером в районы отправят 60 тонн АИ-95, а к четвергу - такой же объем АИ-92. Таким образом, по расчетам властей, полученных 180 тонн должно хватить до конца недели.

"На Хабаровском НПЗ, по информации его дирекции, за прошедшие сутки было выработано 1900 тонн бензина марки АИ-92. С ночи на всех 84 АЗС сети "ННК" в регионе были восполнены запасы топлива", - говорится в сообщении.

Сотрудники комитета по развитию ТЭК мониторят наличие топлива на заправках и цены.

Напомним, бензиновый коллапс произошел в регионе в конце января. Из-за ремонта на ХНПЗ АИ-92 и АИ-95 исчез с заправок "ННК". Около полутора недель на АЗС края, а также соседних регионов скапливались огромные очереди. На минувших выходных ситуация стабилизировалась.