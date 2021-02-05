Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод вышел на полную мощность.

"Реализация топлива осуществляется в сверхнормативном режиме", - сообщает пресс-служба предприятия.

С момента запуска отгружено свыше 1500 тонн топлива. Кроме того, для бесперебойного обеспечения бензином компания закупила месячный объем производимого ХНПЗ горючего для восполнения товарных запасов. В феврале с учетом стороннего ресурса в регион поступит 75 тысяч тонн топлива, что полностью покроет потребности.

Цистерны с бензином поступают по "зеленому коридору" железнодорожными составами на завод и в ускоренном режиме развозятся бензовозами круглосуточно.

Напомним, топливо начало исчезать с заправок сети "ННК" с 18 января, но особенно остро дефицит стал ощущаться с 26 января. Из-за этого на АЗС других компаний в населенных пунктах Хабаровского и Приморского краев, ЕАО и Амурской области выстроились огромные очереди.