Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность

Новости

Десятки водителей были заблокированы из-за снегопадов в Японии 05:32
Пентагон проведет обзор присутствия военных США по всему миру 05:06
Американские медики назвали причины повторного заболевания COVID-19 04:42
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну 04:36
За неделю 33 иностранных самолета провели разведку у границ России 03:48
Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу 03:21
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами 03:16
Парламент Турции рассмотрит закон о тюремном сроке за издевательство над животными 02:48
Канада на год продлила запрет на заход в свои воды круизных лайнеров 02:44
Меркель заявила о "свете в конце туннеля" в ситуации с COVID-19 02:36
В Британии предупредили о введении обязательного карантина в гостиницах 02:24
Bloomberg: Отправка Нацгвардии в Вашингтон стоила властям 480 млн долларов 02:05
В шотландской больнице неизвестный ранил медсестру 01:56
Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу 01:39
Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания 01:27
Игрок "Порту" госпитализирован после столкновения с Крицюком 01:21
Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" 04.02.2021
Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 04.02.2021
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 04.02.2021
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 04:11
Рубрика: Экономика

Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность

Текст: Юлия Гарднер

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод вышел на полную мощность.

"Реализация топлива осуществляется в сверхнормативном режиме", - сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
На заправки Хабаровского края доставлена первая партия бензина с НПЗ

С момента запуска отгружено свыше 1500 тонн топлива. Кроме того, для бесперебойного обеспечения бензином компания закупила месячный объем производимого ХНПЗ горючего для восполнения товарных запасов. В феврале с учетом стороннего ресурса в регион поступит 75 тысяч тонн топлива, что полностью покроет потребности.

Цистерны с бензином поступают по "зеленому коридору" железнодорожными составами на завод и в ускоренном режиме развозятся бензовозами круглосуточно.

Напомним, топливо начало исчезать с заправок сети "ННК" с 18 января, но особенно остро дефицит стал ощущаться с 26 января. Из-за этого на АЗС других компаний в населенных пунктах Хабаровского и Приморского краев, ЕАО и Амурской области выстроились огромные очереди.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона