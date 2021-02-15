Минэнерго нашло способ снизить цены на топливо на Дальнем Востоке

Минэнерго предлагает субсидировать перевозки топлива потребителям Дальнего Востока и Забайкальского края. Соответствующее предложение отправлено в Минфин и сейчас обсуждается ведомствами. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на совещании с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и топливными компаниями региона, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В настоящее время предложения по транспортной субсидии на бензин, дизельное топливо и керосин направлены в Минфин и находятся в проработке. Смысл субсидии - в существенном снижении высоких транспортных расходов при доставке топлива в регион, что влияет на конечные оптовые цены. Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество нефтеперерабатывающих заводов, отправляющих свою продукцию в регион, создать конкуренцию между ними, а также сформировать стабильные запасы топлива в Забайкалье к летнему периоду, в том числе и для независимых сетей АЗС", - сообщил Павел Сорокин.

В середине январе в некоторых регионах на Дальнем Востоке стали возникать перебои с поставками топлива и отметился рост цен на АЗС. Частично дефицит топлива оказался связан с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Для нормализации ситуации, Минтрансом и РЖД были согласованы поставки топлива из Росрезерва, а также достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" для отправок нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом.