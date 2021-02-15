Дело о массовых беспорядках в самарской колонии передано в суд

В Самарской области 16 осужденных, которые устроили массовые беспорядки в пятой исправительной колонии, совершив в общей сложности 16 преступлений, предстанут перед судом. об этом сообщило СУ СК России по региону.

Статьи в рамках уголовного дела в зависимости от роли каждого участника беспорядков разнятся: от разбоя до умышленного причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой двум или более потерпевшим.

По версии следствия, 8 февраля 2019 года вечером около 20.00 16 отбывающих наказание в ИК-5 УФСИН России по Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет, сломали металлические ограждения локального участка. Затем они вбежали в барак одного из отрядов, чтобы отомстить 19 осужденным, которые оказывали содействие администрации колонии. Вооружившись различными предметами, организаторы беспорядков начали все крушить и избивать людей. Осужденные получили различные ранения, вплоть до тяжелых. Также обвиняемые сожгли имущество ИК почти на 400 тысяч рублей.

Сотрудники колонии прекратили беспорядки через полчаса после их возникновения. Свою вину обвиняемые не признали. Хотя есть показания потерпевших и свидетелей, проведено свыше 50 судебных экспертиз - от медицинских до молекулярно-генетических и дактилоскопических. В переданном в суд уголовном деле - 80 томов.