В Дзержинске несколько синих собак обретут хозяев

В Дзержинске отловили семь собак, шерсть которых приобрела синюю окраску. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Животных доставили в госпиталь ООО "Зоозащита-НН", провели им анализы. Результаты оказались нормальными, включая биохимический анализ. Как минимум неделю собаки будут находиться под наблюдением, всем им окажут всю необходимую помощь в полном объеме.

По информации пресс-службы, одна из собак останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а две обретут дом и хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.

Напомним, на прошлой неделе на территории промзоны города были замечены собаки, чья шерсть была окрашена в синий цвет. По всей видимости, они испачкались каким-то неизвестным химическим веществом.

Ситуацией заинтересовались Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия и комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.