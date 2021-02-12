В Госдуме заинтересовались появлением цветных собак в двух регионах РФ

На этой неделе в социальных сетях появились фотографии разноцветных собак из Дзержинска и Подмосковья. Ситуацией заинтересовались в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Председатель комитета Владимир Бурматов в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что направит запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы специалисты выяснили источник загрязнения собак. "Надо смотреть, почему этот источник открыт, почему он не защищен, почему вообще существует, законно ли это, что там за вещества, какие последствия может это иметь", - пояснил он.

Напомним, администрация Дзержинска пообещала выяснить, откуда в промзоне могли взяться собаки синего цвета. Зоозащитники расскажут о состоянии животных после их обследования. В Подольске собаки, по всей видимости, испачкались в сухом красителе "бриллиантовый зеленый", раствор которого все знают как "зеленку".