Аэропорт Краснодар отложил все рейсы из-за снегопада

Мощный циклон, накрывший Кубань в ночь с воскресенья на понедельник, парализовал работу главного аэропорта Краснодар. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, прием и отправка рейсов приостановлены как минимум до 11 часов утра.

- В ситуации аномальных погодных условий главным приоритетом для аэропорта является безопасность пассажиров. В связи с этим все усилия будут направлены на обеспечение соблюдения нормативов, предусмотренных Федеральными авиационными правилами по приему и отправке воздушных судов при коэффициенте сцепления на взлетной полосе с показателем не ниже 0.3. При обильном снегопаде, даже в случае интенсивной обработки и расчистки, не всегда удается достичь таких нормативов оперативно, - отметили в пресс-службе аэропорта.

С полуночи 15 февраля аэропорт Краснодар перешел на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти в столице Кубани весь день, так что приостановка работы может быть продлена еще на некоторый срок. На данный момент задержаны шесть рейсов на прилет и шесть на вылет, рейс в Душанбе на 13 часов отменен полностью. Отложены вылеты в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи.

Пассажиров попросили уточнять информацию о своих рейсах на онлайн-табло, либо в авиакомпаниях, прежде чем ехать в воздушную гавань.

Как сообщалось ранее, 7 февраля из-за непогоды в Краснодаре задержали 17 рейсов.