В Симферополе пробурили первые километры подземного коллектора

Новый канализационный коллектор стоимостью 10,5 миллиарда рублей в рамках ФЦП развития Крыма планируется построить в Симферополе к концу 2022 года. Еще 10 месяцев понадобится, чтоб подключить к новому коллектору всех пользователей, вернуть территорию вокруг шахт в первозданный вид и передать техдокументацию объекта. За сутки строители проходят под землей в среднем 15 метров. Корреспондент "РГ" спустился в прокладываемый тоннель и познакомился с технологией строительства.

Сейчас основные работы ведутся на площадке в районе ГРЭС. Строительный городок здесь расположен на пересечении Евпаторийского шоссе и улицы Монтажная. Всего на протяжении коллектора глубокого заложения будет 35 шахт. 33 из них построят с нуля. Еще две достались в наследство от коллектора, не достроенного в конце 1980-х: один из них - на перекрестке улиц Шмидта - Ленина, второй - на улице Павленко. 2,5 километра подземного коридора, проложенного 35 лет назад, зальют бетоном, чтобы предотвратить его обрушение. В новый маршрут коллектора удастся включить лишь примерно 30 метров старого тоннеля, проходящие под сквером имени Ленина у вокзала.

- К сожалению, использовать тот недостроенный коллектор уже невозможно, - рассказал "РГ" главный инженер подрядной компании "Тоннельгеострой" Андрей Булыгин. - Мы обследовали его и выяснили, что он строился по устаревшим технологиям, без достаточной гидроизоляции, поэтому подтоплен во многих местах. А поскольку маршрут проходит под улицей Долгорукова, дальнейшее его разрушение может привести к размыву фундаментов домов. Поэтому вся эта неиспользуемая часть будет заполнена специальным раствором.

Новый коллектор пройдет от перекрестка улиц Ленина и Шмидта под руслом реки Салгир на глубине около пяти метров, выйдет к Гагаринскому парку, повернет к железнодорожному вокзалу, затем пройдет вдоль Евпаторийского шоссе до ГРЭС, свернет на улицу Монтажную, пройдет под трассой "Таврида" и выйдет к очистным сооружениям у села Укромного. Все 35 шахт будут располагаться на поворотных точках маршрута. Дело в том, что под землей тоннель не может делать крутые изгибы, как на поверхности. Все повороты должны быть более или менее плавными. Но после завершения работ на поверхность они будут выходить просто двумя люками: один большой, железобетонный для опускания оборудования (вдруг что-то потребуется отремонтировать или прочистить), второй - стандартный для людей.

Глубина шахт будет разной, в зависимости от рельефа местности. На Монтажной, откуда тоннель сейчас движется в сторону центра города, строители опустились на девять метров, но рельеф здесь на 20 метров ниже, чем в начале коллектора.

- Если бы рельеф везде был одинаковый, мы бы сюда пришли на большой глубине, - говорит Андрей Булыгин. - Но в таком случае нам бы пришлось строить насосную станцию. А нам водоканал поставил техническое условие: весь поток должен двигаться по коллектору самотеком, без включения электричества.

Такая схема эффективна и избавляет проект от дополнительных расходов на строительство насосных станций, которые должны были бы перекачивать нечистоты, а горожан - от шума работающих насосов и неприятных запахов. Работы на Монтажной ведутся в три смены, но при этом на площадке немноголюдно. Микротоннельным комплексом немецкой компании Herrenknecht управляет один оператор. Для этого ему даже не нужно опускаться на нижний горизонт - все параметры выведены на пульт управления. Но мы все же опустимся по крутой лестнице вниз.

На дне шахты работает мощный домкратный комплекс, продвигающий всю цепочку вглубь земли. В дальнем конце тоннеля в это время трудится роторный щит, который вынимает грунт, размываемый водой под высоким давлением. Жидкий грунт поднимается наверх, воду отделяют от породы и снова подают в тоннель по замкнутому циклу. Когда щит проходит несколько метров, на домкраты подают специальные бетонные кольца, которые смыкаясь образуют сам коллектор. Основной и вспомогательные домкраты подвинут всю цепочку бетонных колец вперед, словно подталкивают длинную гусеницу.

- По тоннелю уже можно пройти в полный рост достаточно далеко, - показывает нам маршрут под землей дежурный инженер смены. - Двигайтесь осторожно, под ногами очень скользко.

Кольца, или трубы, изготовлены из высокопрочного бетона и изнутри покрыты специальным полимером - с высоким коэффициентом скольжения и стойкого к химическому воздействию. Это покрытие защитит бетон от разрушительного воздействия канализационных газов. Сами кольца настолько точно подогнаны, что смыкаются, как хороший конструктор. Остается зазор буквально в два сантиметра, который заизолируют вручную.

Таким образом внутри бетонного коллектора будет монолитная пластиковая труба. Ее внутренний диаметр примерно до середины маршрута составит два метра, но в районе поселка Мирного будет сделан переход на кольца диаметром 2,4 метра. Это необходимо, потому что количество стоков по мере продвижения тоннеля от центра к очистным будет возрастать. Работы организованы в три смены, и за сутки строители в среднем проходят 15 метров пути. Но бывают дни, когда удается продвинуться всего на пять-шесть метров, а в иногда напротив - получается пройти 20, а то и 25 метров. Все зависит от грунтов, встречающихся на пути комбайна. Но самое главное, технология не предусматривает длительных остановок, иначе оборудование может выйти из строя.

- Грунты имеют свойство обжимать трубный став и машину, и могут зажать механизм. Дальше мы можем не протолкнуть ее, - говорит Андрей Булыгин. - Железобетон имеет свою определенную крепость, мы не можем толкнуть его с любой силой. Толкнуть можно очень сильно, но тогда мы рискуем раздавить трубу, которая лежит в шахте. Поэтому мы стараемся без остановок идти - и идти до конца.

Три километра из 17 уже пройдены, и отставания от графика сегодня нет. А это значит, что меньше чем через два года крымская столица получит новый коллектор глубокого заложения, который обеспечит развитие города на десятилетия вперед.