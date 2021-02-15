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15.02.2021 14:21
Рубрика: Общество

Ученые: Музыка Вивальди снижает тревожность у аквариумных рыбок

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Уральские ученые обнаружили, что музыкальное обогащение окружающей среды смягчает состояние тревожности у рыбок зебраданио, вызванное социальной изоляцией. Открытие поможет найти способ немедикаментозно лечить стресс у людей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для проведения эксперимента рыбок разделили на две группы. Каждую особь подвергли суточному одиночеству, сообщает пресс-служба УрФУ.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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- На рыбок из второй группы воздействовали музыкой Антонио Вивальди, включая произведения для струнных инструментов, мандолины, гобоя, фагота, рожков, клавесина и органа. Двухчасовые сеансы классической музыки проводились дважды за сутки - в 8:00 и в 17:00. Музыка воспроизводилась на смартфоне, размещенном, во избежание чрезмерной и нежелательной вибрации, на расстоянии полутора метров от аквариумов с рыбками. Громкость музыки достигала 65-75 децибелов, - говорится в сообщении.

После каждую рыбку помещали в незнакомый ей аквариум, закрытый непрозрачными перегородками, и ее поведение записывали на камеру в течение шести минут. Те зебраданио, которые слушали Вивальди, вели себя спокойнее в незнакомой обстановке.

- На основе полученных данных мы сделали предположение, что музыкальное сопровождение может ослаблять у зебраданио стресс, вызванный их социальной изоляцией, - передает пресс-служба слова соруководителя исследований, ведущего научного сотрудника УрФУ, профессора СПбГУ и Юго-Западного университета (Китай) Алана Калуева.

Исходя из того, что рыбы и люди подобны друг другу на 70 процентов, исследователи сделали вывод, что музыкальный метод повышения уровня эмоционального комфорта обоснован и по отношению к человеку. Влияние музыки на человека показано по ряду заболеваний мозга, причем эффект ожидается не хуже, чем от таблеток. которые иногда плохо воспринимаются организмом.

В исследовании принимали участие также ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Бразилии, Китая. Результаты исследования опубликовали в Behavioural Brain Research.

Напомним, в прошлом году группа исследователей обнаружила у рыбок зебраданио феномен отчаяния - один из симптомов депрессии. Ученые создали его экспериментальную модель и проверили на ней препараты. Это открытие поможет найти действенное лекарство от болезни.

Наука Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет

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