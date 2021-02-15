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15.02.2021 22:16
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Вакцина "Вектора" эффективна против мутаций COVID-19

Британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавирусной инфекции не влияют на эффективность российской вакцины "ЭпиВакКорона". Она разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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"Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "ЭпиВакКорона"", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там добавили, что пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19. Также нужно расширить исследования по расшифровке геномов возбудителей инфекционных болезней и их финансирование.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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