Прививка вакциной "ЭпиВакКорона" защитит от COVID-19 в течение года

Иммунитет к коронавирусу, выработанный с помощью вакцинации "ЭпиВакКороной", будет сохраняться на протяжении года. Об этом сообщили в ГНЦ "Вектор", где был разработан препарат.

"Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года", - заявила на брифинге и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих.

ГНЦ "Вектор" завершил клинические исследования своей вакцины на добровольцах старше 60 лет. Вакцина подтвердила полную безопасность: никаких сильных побочных реакций ни у одного добровольца не выявлено.

Обе наши вакцины - и "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" - показывают отличные результаты по безопасности. Что касается вакцины компании Pfizer/BioNTech, в Норвегии ее посчитали рискованной для пожилых людей из-за нескольких смертей среди привитых преклонного возраста (прямой связи с вакцинацией, однако, не выявлено). Также сообщалось о нескольких смертях провакцинированных пожилых в США и Германии. А в Израиле после прививки ею зафиксированы случаи временного паралича лицевого нерва.